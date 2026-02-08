Κίνηση: Ταλαιπωρία στον Κηφισό - Ουρές στην κάθοδο λόγω τροχαίου

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, καθώς μετά από τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι το ύψος της Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Εξαιτίας του μποτιλιαρίσματος παρατηρείται δυσχέρεια και στην Αττική Οδό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο 8 προς Πειραιά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.