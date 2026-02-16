Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - 16
- ΚΗΦΙΣΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ & ΣΥΡΟΥ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Φεβρουαρίου
06:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Πάμε για τα πιο «καυτά» play offs που έγιναν ποτέ
06:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στα ύψη οι τιμές των ενοικίων - Είδος προς εξαφάνιση τα μικρά ακίνητα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ