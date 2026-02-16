Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός στην Ηλεία - Πλημμύρισαν σπίτια στο Βαρθολομιό (Βίντεο)

Τις πληγές της μετράει η Ηλεία από το πέρασμα της κακοκαιρίας, με καταστροφές να σημειώνονται σε αγροτικές εκτάσεις αλλά και κατοικίες εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων.

Στο Βαρθολομιό, η ελεγχόμενη εκτόνωση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή προς τον ποταμό Πηνειό προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες μέσα σε λίγες μόνο ώρες, με θερμοκήπια, καλλιέργειες και κατοικίες να καλύπτονται από νερό.

Η άνοδος της στάθμης ξεκίνησε από τα χαμηλότερα σημεία και το νερό εισέβαλε γρήγορα σε αυλές και εσωτερικούς χώρους, με τους κατοίκους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να τα εγκαταλείψουν.

