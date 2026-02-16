Χανιά: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις νεαροί για την υπόθεση εμπρησμού

Οι τρεις που κατηγορούνται ως οι αυτουργοί εμπρησμού επιχείρησης στην Αλμυρίδα Χανίων τον προηγούμενο μήνα, τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους εμφάνισής τους σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί από την Θεσσαλονίκη και ο ένας Χανιώτης την Τετάρτη οδηγήθηκαν για να απολογηθούν στην ανακρίτρια. Μετά από ένα 12ωρο προέκυψε διαφωνία μεταξύ Εισαγγελέα και Ανακρίτριας για το εάν και ποιοι θα κριθούν ως προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με το flashnews, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών τους άφησε ελεύθερους μέχρι την διεξαγωγή της δίκης καθώς έκρινε ότι δεν «στηρίζεται» το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και καθώς η ενδεχόμενη ποινή δεν θα είναι άνω των 10 ετών, δεν μπορεί να κριθούν ως προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, κίνητρο του εμπρησμού ήταν ο χωρισμός ενός Ρώσου με την επί 30 χρόνια σύντροφό του και οι μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Ο 77χρονος, ηθικός αυτουργός του εμπρησμού, φέρεται να εντόπισε και στρατολόγησε δύο άνδρες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι όπως δείχνουν τα στοιχεία, εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Οι δύο νεαροί άνδρες, μετέβησαν στα Χανιά δύο ημέρες πριν τον εμπρησμό της επιχείρησης και παρελήφθησαν από έναν 25χρονο, κάτοικο Χανίων, ο οποίος τους μετέφερε στο αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου θα έβαζαν τη φωτιά.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, οι δράστες πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση και στη συνέχεια διέφυγαν πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Ο 77χρονος «εγκέφαλος» της υπόθεσης, φαίνεται πως έχει διαφύγει στη Ρωσία.

