Θεσσαλονίκη: Νεαρός βούτηξε στον Θερμαϊκό - Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο
Απτόητος ο νεαρός βούτηξε στον Θερμαϊκό δίχως να λογαριάζει τίποτα
Τι και αν βρισκόμαστε στα βάθη του χειμώνα και ο υδράργυρος κυμαίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες; Οι καιρικές συνθήκες ωστόσο δεν αποτέλεσαν αποτρεπτικό παράγοντα για έναν νεαρό που δεν δίστασε και βούτηξε στον Θερμαϊκό κόλπο.
Ο νεαρός που βρισκόταν με την παρέα του στο ύψος του Λευκού Πύργου βούτηξε στη θάλασσα και η ξεκαρδιστική του κίνηση καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok το οποίο έγινε γρήγορα viral.
