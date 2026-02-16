Θεσσαλονίκη: Νεαρός βούτηξε στον Θερμαϊκό - Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

Η στιγμή που ο νεαρός βουταέι στον Θερμαϊκό στο ύψος του Λευκού Πύργου στη Θεσσσαλονίκη

Τι και αν βρισκόμαστε στα βάθη του χειμώνα και ο υδράργυρος κυμαίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες; Οι καιρικές συνθήκες ωστόσο δεν αποτέλεσαν αποτρεπτικό παράγοντα για έναν νεαρό που δεν δίστασε και βούτηξε στον Θερμαϊκό κόλπο.

Ο νεαρός που βρισκόταν με την παρέα του στο ύψος του Λευκού Πύργου βούτηξε στη θάλασσα και η ξεκαρδιστική του κίνηση καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok το οποίο έγινε γρήγορα viral.