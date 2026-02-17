Διακοπές νερού την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Εθνικής Αντιστάσεως και 25ης Μαρτίου
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μανιακίου και Βίτσι
