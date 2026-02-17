Ρέθυμνο: Όταν μια ωραία ιδέα γίνεται εστία μόλυνσης
Στην παραλιακή του Ρεθύμνου έχουν τοποθετηθεί σταθμοί με δωρεάν οικολογικά φαρασάκια, σε μια αξιέπαινη κίνηση που προάγει την καθαριότητα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον Δήμο Ρεθύμνης και σίγουρα είναι μια προσπάθεια η πόλη να είναι πιο καθαρή και η χρήση των χάρτινων μέσων συλλογής ακαθαρσιών να αναδεικνύει την οικολογική συνείδηση.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:12 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
NBA: Θλίψη - Πέθανε ο πρώην προπονητής των Νάγκετς, Νταγκ Μόου
23:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Όταν μια ωραία ιδέα γίνεται εστία μόλυνσης
22:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Σκόρπισε με πεντάρα και ανατροπή τη Γιουβέντους η Γαλατά
22:13 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ