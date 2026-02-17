Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ

Την τύχη να του χαμογέλαει είδες ένας αλλοδαπός σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού αφού μέσα σε λίγα λεπτά κέρδισε 8.500 ευρώ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας