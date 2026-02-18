Διακοπές νερού την Τετάρτη (18/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 118 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΧΑΡΝΕΣ (ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ)
Πλ. Βαρυμπόμπης και Χλόης
- ΠΕΥΚΗ
Μιαούλη και Βασ. Βουλγαροκτόνου
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Φεβρουαρίου
06:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εκλογικά διλήμματα, έναν χρόνο πριν τις εκλογές
06:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος
04:50 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ
23:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ