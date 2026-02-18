Πάτρα: Μπήκαν με όπλο και μαχαίρι σε μπαρ και έψαχναν τον ιδιοκτήτη

Στιγμές τρόμου για τους θαμώνες ενός καφέ μπαρ στην Πάτρατο βράδυ της Τρίτης.

Τρεις άνδρες κρατώντας μαχαίρι και όπλο, μπήκαν στο κατάστημα και ζητούσαν να βρουν τον 27χρονο ιδιοκτήτη του, ο οποίος απουσίαζε εκείνη τη στιγμή.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ανέφερε ότι βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με έναν 36χρονο ο οποίος τώρα αναζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται στο περιστατικό.