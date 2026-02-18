Κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων: Έστελναν με δέματα δισκία στο εξωτερικό, 45.000 τα «κέρδη»

Καίριο χτύπημα σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και κλοπών με δράση σε Ελλάδα και στο εξωτερικό κατάφερε η ελληνική αστυνομία, συλλαμβάνοντας ένα άτομο και ταυτοποιώντας άλλα δύο, τα οποία αναζητούνται.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε περιοχές της Αθήνας σε συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Όπως προέκυψε, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, οργανώθηκαν σε συμμορία με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων με συγκεκριμένη δραστική ουσία.

Διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από - 43.722 - φαρμακευτικά δισκία, μέσω συστηματικής αποστολής δεμάτων προς αποδέκτες που διέμεναν σε χώρα της Ευρώπης, με τα κέρδη για τη συμμορία να ξεπερνούν τις 45.000 ευρώ.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 6 περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ. οχήματα και οικία σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία,

36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα),

6 laptop,

2 tablet,

3 drones,

παιχνιδομηχανή,

ηλεκτρικό πατίνι,

φωτογραφική μηχανή,

3 κινητά και

πλήθος εγγράφων.

Σε βάρος του, συλληφθέντα, καθώς και των άλλων δύο που αναζητούνται σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.