Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του Αντώνη Μανιτάκη – Διήμερο πένθος στο ΑΠΘ

Snapshot Ο Αντώνης Μανιτάκης, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κήρυξε διήμερο πένθος και ανέστειλε τα μαθήματα της Νομικής Σχολής στη μνήμη του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πολιτικοί εξέφρασαν συλλυπητήρια, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στη νομική επιστήμη και το δημόσιο βίο.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε την επιδραστική θέση του Μανιτάκη στον χώρο του Συνταγματικού Δικαίου και την πολιτική του δράση κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ο Σωτήρης Ντάλης ανέφερε ότι ο Μανιτάκης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιστήμη και στην ελληνική διανόηση. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 82 ετών πέθανε ο ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά την τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.

Την είδηση του θανάτου του Αντώνη Μανιτάκη γνωστοποίησαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής.

«Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη. Στη μνήμη του δασκάλου μας, κηρύσσει διήμερο πένθος και αναστολή όλων των μαθημάτων της Σχολής με άμεση ισχύ» αναφέρεται στην ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών.

Λίγό μετά την γνωστοποίηση του θανάτου του άτομα που γνώριζαν τον Αντώνη Μανιτάκη, όπως πολιτικοί, φίλοι του και πρώην συνεργάτες έσπευσαν να τον αποχαιρετίσουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.

Το συλληπητήριο μήνυμα του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας απέστειλε μήνυμα στην οικογένεια του εκλιπόντα εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπητήρια.

«Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε διακεκριμένος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου με πλούσιο επιστημονικό έργο και ουσιαστική συμβολή στο δημόσιο βίο. Δίδαξε επί δεκαετίες και διαμόρφωσε γενιές νομικών, καλλιεργώντας τον σεβασμό στο Σύνταγμα, στους θεσμούς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία. Υπηρέτησε τη χώρα ως Υπουργός Εσωτερικών, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και από άλλες θέσεις δημόσιας ευθύνης με σοβαρότητα και αίσθηση καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην πανεπιστημιακή κοινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο ΠτΔ, Κωνστντίνος Ταούλας.

Δήλωση Ευάγγελου Βενιζέλου για τον θάνατο του Αντώνη Μανιτάκη

Δήλωση για τον θάνατο του Αντώνη Μανιτάκη έκανε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο κ. Βενιζέλος στην δήλωση του κάνει λόγο για μεγάλη απώλεια καθώς επίσης και για μία προσωπικότητα που είχε άκρως επιδραστική θέση ως επιστήμονας, δάσκαλος, διανοούμενος, ενεργός και μαχητικός πολίτης.

«Ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη είναι μεγάλη απώλεια. Απώλεια για τη νομική επιστήμη, ιδίως τον κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου, για το μέτωπο στήριξης της συνταγματικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, του ορθολογισμού, των αξιών της νεωτερικότητας και της ευρωπαϊκής ιδέας. Το έργο του Αντώνη Μανιτάκη κατέχει κεντρική θέση στη σύγχρονη θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου. Η κοινή γνώμη και ιδίως η νομική κοινότητα έχει προ πολλού μαρτυρήσει για την εξέχουσα και άκρως επιδραστική θέση του Αντώνη Μανιτάκη ως επιστήμονα, ως δασκάλου, ως διανοούμενου, ως ενεργού και μαχητικού πολίτη. Ο διάλογος μαζί του, χάρη στη διανοητική εντιμότητα και το πάθος του, έδινε τις μεγαλύτερες αλλά και τις καλύτερες διαστάσεις τόσο στις διαφωνίες και τις συγκρούσεις όσο και στις συμφωνίες και τις συγκλίσεις. Η συνύπαρξή μας στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Είχε επιπλέον το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη τη δύσκολη περίοδο 2012-2013, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης.

Πρέπει να ειπωθούν και θα ειπωθούν πολλά για τον Αντώνη Μανιτάκη, οι έπαινοι που του αρμόζουν. Τώρα, την ώρα του πένθους, η σκέψη μας είναι στην Κλύττα, τον Νικόλα, τον Βαγγέλη, όλη την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους και πίσω στην Γιώτα. Τον αποχαιρετώ με όλη μου την αγάπη», ανέφερε στη δήλωση του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Σωτήρη Ντάλη, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων

Τον Αντώνη Μανιτάκη αποχαιρέτισε με μήνυμά του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σωτήρης Ντάλης.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Καθηγητής «η νομική επιστήμη και η ελληνική διανόηση είναι φτωχότερες».

Σύμφωνα με τον κ. Ντάλη, ο Μανιτάκης άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην επιστήμη του Συνταγματικού Δικαίου. Για τον Μανιτάκη, ίσχυε αυτό που έλεγε ο Σόρεν Κιρκεγκορ: «Δεν είναι η διδασκαλία, αλλά ο δάσκαλος»!

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτισε τον Αντώνη Μανιτάκη και ο Χρήστος Ράμμος.

«Αισθάνομαι θλίψη γι' αυτήν την απώλεια ενός πολύ σημαντικού επιστήμονα, ο οποίος σημάδεψε όσο λίγοι την Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με τον οποίο είχα συνδεθεί και με μια μακροχρόνια προσωπική σχέση. Οι όποιες διαφωνίες και τα όσα μας χώρισαν τα τελευταία χρόνια μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην κοινή μας θνητότητα...», έγραψε στο μήνυμά του ο κ. Ράμμος.

Το αντίο Αγγελούδη στον Αντώνη Μανιτάκη:

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτισε τον Αντώνη Μανιτάκη και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Ο δήμαρχος στην ανάρτησή του έκανε λόγο για μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με τη νομική επιστήμη, τη δημοκρατική σκέψη και τη δημόσια ευθύνη, ενώ όπως τόνισε συνέβαλλε καθοριστικά στη διαμόρφωση γενεών φοιτητών.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε τον Αντώνη Μανιτάκη ως «δάσκαλο, φίλο και σημαντικό πολίτη της Θεσσαλονίκης», εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.