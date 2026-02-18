Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Ποια ήταν η Αγία Φιλοθέη

Ποιους Αγίους τιμά στις 19 Φεβρουαρίου η Εκκλησία 

Newsbomb

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Ποια ήταν η Αγία Φιλοθέη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Φιλόθεος
  • Φιλοθέη
  • Φιλοθέα
  • Φιλοθεούλα

Αγία Φιλοθέη

Η Αγία Φιλοθέη, κατά κόσμον Ρηγούλα Μπενιζέλου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1522 και ήταν κόρη του άρχοντα των Αθηνών Άγγελου Μπενιζέλου.

Η Ρηγούλα (ή Ρεβούλα, δηλαδή Παρασκευούλα), αυτό ήταν το όνομά της προτού γίνει μοναχή, αν και έλαβε χριστιανική ανατροφή και μόρφωση από τους γονείς της, εξαναγκάστηκε από εκείνους, να παντρευτεί σε ηλικία 14 ετών.

Αργότερα, αφού πέθαναν οι γονείς και ο σύζυγός της, γίνεται μοναχή και παίρνει το όνομα Φιλοθέη. Η ίδια αφιέρωσε όλη την ακίνητη περιουσία της, εκτεινόμενη σε πολλά μέρη της Αττικής, στη δημιουργία μοναστηριού, το 1571, αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.

Στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα στην Αθήνα, φιλοξενούνταν το τίμιο και άγιο λείψανο της Αγίας, το οποίο ήταν αποθησαυρισμένο και αποτεθειμένο στο δεξιό μέρος του Ιερού Βήματος, όπου και το ασπάζονταν με ευλάβεια οι πιστοί.

Η μονή λειτούργησε ως ένας σύνθετος πυρήνας, εκπαιδευτικός, φιλανθρωπικός, κοινωνικός. Εκεί ιδρύθηκε και το πρώτο σχολείο θηλέων στη νεότερη Ελλάδα, όπου φτωχά κορίτσια της Αττικής, εύρισκαν καταφύγιο, προστασία, τροφή αλλά ακόμα εκπαιδεύονταν σε στοιχειώδη γράμματα και χειροτεχνία.

Σε λίγο διάστημα, η μονή, ωστόσο, έφθασε να έχει διακόσιες αδελφές και εκεί έβρισκαν προστασία όλοι οι ταλαιπωρημένοι από την σκλαβιά, θεραπεία οι άρρωστοι , οι πεινασμένοι τροφή, οι γέροντες στήριγμα και τα ορφανά στοργή. Ιδιαίτερες είναι οι ενέργειες της για να σώσει από τον εξισλαμισμό ή την αρπαγή των Τούρκων τις νέες Ελληνίδες. Το έργο της, κατά βάση εθνικό και θρησκευτικό, ξεπέρασε τα όρια της Αθήνας και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.

Η δράση της μονής και το έργο της Αγίας Φιλοθέης προκάλεσαν την αντίδραση των Τούρκων, ώστε να την φυλακίσουν στην Ακρόπολη. Οι συχνές επιδρομές των Τούρκων στη μονή και η ανάγκη εξεύρεσης χρημάτων προς κατευνασμό τους οδήγησαν την Αγία Φιλοθέη να ζητήσει οικονομική βοήθεια από το κράτος της Βενετίας το 1583, λαμβάνοντας 200 χρυσά νομίσματα ώστε να δοθούν στις οθωμανικές αρχές της πόλης.

Οι τουρκικές αρχές αποφασίζοντας να βάλουν τέλος στην ενοχλητική γι’ αυτούς δράση της και για το λόγο αυτό εισέβαλλαν, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας, στον ναό του Αγίου Ανδρέα στα Πατήσια, ξυλοκοπώντας την θανάσιμα, τον Οκτώβριο του 1588. Έξω από το ναό, στα δεξιά της εισόδου, σώζεται η κολώνα, όπου η Φιλοθέη δέθηκε, μαστιγώθηκε και εγκαταλείφθηκε ημιθανής.

Έφυγε από τη ζωή από τις συνέπειες αυτού του γεγονότος, στο άλλο μετόχι της μονής, όπου την είχαν μεταφέρει οι μοναχές της, στην Καλογρέζα, στις 19 Φεβρουαρίου 1589.

Το λείψανό της σώζεται άφθορο σήμερα σε πολύτιμη λάρνακα στο αριστερό κλίτος του μητροπολιτικού ναού των Αθηνών και λιτανεύεται την ημέρα της εορτής της στους δρόμους της Πλάκας, της παλαιάς γειτονιάς της Αγίας.

H Φιλοθέη ανακηρύχθηκε αγία επί Oικουμενικού Πατριάρχου Mατθαίου B΄ (1595 - 1600 μ.Χ.). Ο μητροπολίτης Αθηνών, Nεόφυτος, αφού ερεύνησε τη βιογραφία της οσίας, συνέταξε αναφορά στο Πατριαρχείο μαζί με τους επισκόπους Kορίνθου και Θηβών για να τάξει την οσία Φιλοθέη στους κόλπους των αγίων.

πολυτκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τὴν πάλιν ἐφαίδρυνας, τῶν Ἀθηναίων τὴ σῆ, ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι' ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Ζωολόγοι έσωσαν την όραση λευκού ρινόκερου αφού του έβαλαν... κολλύριο στα μάτια

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Τα έξι σημεία που θα τοποθετηθούν κάμερες για οδηγούς που παρανομούν - Θα μπουν και σε λεωφορεία

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία - Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 26χρονου στη Γλυφάδα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το μεγάλο ματς του Champions League

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Με το railway.gov.gr ο κόσμος θα βλέπει στο κινητό του όλα τα τρένα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Κρούσμα αλαζονείας και αυταρχισμού» η επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Ποια ήταν η Αγία Φιλοθέη

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εννέα συλλήψεις για την δολοφονία του νεαρού Κουέντιν - Βοηθός βουλευτή του κόμματος Μελανσόν ο ένας - Άνηκαν σε ομάδα «αντιφα»

20:24LIFESTYLE

MEGA: Τα πάνω κάτω με τις σειρές – Οι συνεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα και το άδοξο φινάλε

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βανδάλισαν τον διάσημο «μικρό ελέφαντα» του Μπερνίνι στη Ρώμη - Δείτε βίντεο

20:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έκτακτη προειδοποίηση για χιονοθύελλα τη Γιούτα

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα Παρασκευή και Σάββατο - Πώς θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

20:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Με την Ακρόπολη στο στήθος ο Παναθηναϊκός

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα με ΙΧ στο λιμάνι και τραυμάτισε Λιμενικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο προημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα Παρασκευή και Σάββατο - Πώς θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

18:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το μεγάλο ματς του Champions League

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Ποια ήταν η Αγία Φιλοθέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ