Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στο υπουργείο Τουρισμού, η πρώτη συνεδρίαση για το 2026 της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού τουρισμού, υπό την προεδρία της υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή.

Εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Διοίκησης του Αγίου Όρους, των υπουργείων Πολιτισμού, Τουρισμού και του ΕΟΤ έδωσαν το παρών στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού τουρισμού.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, η κυρία Καραμανλή τόνισε ότι στόχος είναι η οργανωμένη και ελκυστική προβολή των προσκυνημάτων και των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας στο διεθνές κοινό, με σεβασμό στον πνευματικό χαρακτήρα τους.

Η υφυπουργός Τουρισμού στάθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με τις εκκλησιαστικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία εξωστρέφειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μητροπόλεων και των μοναστηριών.

Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι το Κοινό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπεγράφη το 2024 με πρωτοβουλία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη αποτελεί τη βάση για σταθερή και ουσιαστική συνεργασία για την ανάπτυξη και προβολή του Προσκυνηματικού Τουρισμού.

Μεταξύ άλλων, η κυρία Καραμανλή τόνισε: «Θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι θεωρώ χρήσιμο να δούμε τον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το έργο της Εκκλησίας αλλά και την συντονισμένη προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κατατέθηκαν προτάσεις με πρακτικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό και συμφωνήθηκε οι προτάσεις που ακούστηκαν και συζητήθηκαν, να μεταφερθούν στα εκκλησιαστικά κέντρα διοικήσεως, με σκοπό εκείνα να δώσουν τη σχετική έγκριση και μετέπειτα να ξεκινήσει η άμεση υλοποίηση τους.

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, η κυρία Καραμανλή, αφού αναγνώρισε τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της Εκκλησίας στην Ελλάδα για την προβολή και ανάδειξη ιερών μνημείων, προσκυνημάτων και Μονών, μέρος του πολιτιστικού πλούτου της ιστορίας της χώρας μας, τόνισε: «Το υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει, σε στενή συνεργασία με την Εκκλησία και τους συναρμόδιους φορείς, την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνούς ενδιαφέροντος θρησκευτικού και πνευματικού προορισμού, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα, την παράδοση και τον πνευματικό πλούτο της χώρας».

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή Προσκυνηματικού Τουρισμού συμφώνησε να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν για να εξετάσει την πορεία των προτάσεων.