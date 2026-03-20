The Ellinikon: Επέκταση πράσινου, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης

Θέλουμε χώρους πιο βιώσιμους, πιο πράσινους, πιο ασφαλείς για εμάς και τις οικογένειές μας. Ψάχνουμε γειτονιές που να μας προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής, ευκαιρίες, αλλά και καθημερινές στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. Και οι ανάγκες μας αυτές δεν είναι θεωρητικές, αλλά βασικές για τη διαμόρφωση της καθημερινότητάς μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο στο The Ellinikon έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες μας. Γιατί, δεν πρόκειται απλώς για μία μεγάλη αστική ανάπλαση, αλλά για μία νέα πόλη που μας χωράει όλους: Τις οικογένειες, τα παιδιά, τους νέους, τους ανθρώπους 3ης ηλικίας. Έναν ανοιχτό προορισμό που φιλοδοξεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας και όχι ένας χώρος μόνο για λίγους.

Μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς

Το The Ellinikon θα είναι ένας χώρος πραγματικά ανοιχτός για όλους. Αυτό σημαίνει πως δεν θα αφορά μόνο όσους θα μένουν εκεί ή θα το επισκέπτονται, αλλά και τους κατοίκους των όμορων δήμων και μάλιστα όσους έχουν ανάγκη από περισσότερη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους.

Ήδη έχουν ξεκινήσει δράσεις από τη LAMDA Development, όπως η εφαρμογή για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, η οποία χαρτογραφεί προσβάσιμα σημεία σε κοινόχρηστους χώρους των όμορων δήμων μέσω διαδραστικών χαρτών. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» για την τρίτη ηλικία προσφέρει κατ’ οίκον συντροφιά σε μοναχικά άτομα και θεατρικά εργαστήρια σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο.

Ιδιαίτερη έμφαση, βέβαια, δίνεται και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Το πρόγραμμα «Smart City Innovators», σε συνεργασία με τη SciCo, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά σε έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η τεχνολογία και η καινοτομία. Γιατί η πόλη του μέλλοντος δεν χτίζεται μόνο με έργα, αλλά και με ανθρώπους που είναι έτοιμοι να ζήσουν σε αυτήν και να τη βελτιώσουν.

Ένας προορισμός για την καθημερινότητα των οικογενειών

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, το στοιχείο που κάνει το The Ellinikon να ξεχωρίζει είναι ότι σχεδιάζεται με γνώμονα τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι έχει δοθεί έμφαση σε όσα έχουν πραγματική αξία για την καθημερινότητά μας: Ελεύθεροι χώροι, ασφάλεια, πρόσβαση, δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο, με την τεράστια έκτασή του, δεν θα είναι απλώς ένα ακόμα έργο πρασίνου. Θα είναι ένας χώρος όπου θα μπορούμε να περπατήσουμε με τα παιδιά μας, να κάνουμε ποδήλατο και να περάσουμε χρόνο μαζί ως οικογένεια. Μάλιστα, η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στοχεύει στην επέκταση των χώρων πρασίνου γύρω από το πάρκο, δημιουργώντας πράσινες διαδρομές που φτάνουν έως τις παρυφές του Υμηττού και το παραλιακό μέτωπο, δίνοντας νέα διάσταση στην έννοια της γειτονιάς.

Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο ότι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία ερευνών MINDSEARCH, τον Απρίλιο του 2025, η πλειοψηφία των κατοίκων των γύρω δήμων έχει θετική στάση για το έργο του Ελληνικού και θέλει να το επισκεφτεί.

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής στην πράξη

Μια δεύτερη έρευνα που διενεργήθηκε από τη LAMDA Development, ωστόσο, σε όμορους δήμους ανέδειξε την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές. Και η αλήθεια είναι πως στο The Ellinikon, η προστασία και η ενίσχυση του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η ανάπτυξη του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου, σε συνδυασμό με δράσεις αναβάθμισης χώρων πρασίνου στους γύρω δήμους, δημιουργεί ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, η συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εξασφαλίζει ολοκληρωμένη παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, με επιτόπιες μετρήσεις, δειγματοληψίες και ετήσια καταγραφή φυτοκοινωνιών όπως είναι τα λιβάδια Ποσειδωνίας.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ελέγχει συστηματικά την ποιότητα των υδάτων στο παράκτιο μέτωπο του The Ellinikon

Την ίδια στιγμή, η εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών εντός του έργου, αλλά και στους όμορους Δήμους, για την καταγραφή των καιρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε -σε πραγματικό χρόνο- τα καιρικά φαινόμενα και τα επίπεδα ρύπανσης. Η δράση αυτή υλοποιείται από τη LAMDA σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή με βάση εγκεκριμένες μελέτες και που αφορούν στη διάνοιξη των ρεμάτων Τραχώνων και Ευρυάλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η LAMDA Development έχει εκπονήσει μελέτη STORM Risk Assessment με βάση την οποία έχει γίνει προσομοίωση για 1.000 πιθανά σενάρια καταιγίδων.

Περιορισμός όχλησης και περιβαλλοντικού αντικτύπου από την κατασκευή

Ένα τόσο μεγάλο έργο, όπως αυτό του The Ellinikon που έχει περισσότερο από 20 εργοτάξια ενεργά, δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να επηρεάσει την καθημερινότητα των γύρω κατοίκων. Για αυτόν τον λόγο, υπάρχει συνεχής προσπάθεια να περιοριστεί όσο γίνεται η όχληση.

Με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης καταγράφονται σε 24ωρη βάση τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Το σημαντικό είναι ότι αυτά τα δεδομένα δεν μένουν «κρυφά», αλλά είναι διαθέσιμα σε όλους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το The Ellinikon αναμένεται να γίνει κομμάτι της ζωής των κατοίκων ολόκληρης της Αττικής- αγαπημένος προορισμός για τις βόλτες, στις δραστηριότητες με τα παιδιά, τη χαλάρωση με φίλους και οικογένεια. Με περισσότερο χώρο, περισσότερο πράσινο και περισσότερες δυνατότητες για όλους, δημιουργεί ένα πρότυπο για το πώς μπορούμε να ζούμε καλύτερα στις πόλεις μας. Γιατί, τελικά, το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε έναν τόπο που να μας χωράει όλους.