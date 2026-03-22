Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

Τον κακοποιούσαν και τον νάρκωναν για να μην γίνει αντιληπτός από τους γείτονες - Οι 87 ημέρες του μαρτυρίου 

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

Ο μικρός Άγγελος

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, η κακοποίηση του μικρού Άγγελου ήταν κατ'εξακολούθηση και είχε λάβει χώρα τουλάχιστον από 1η Νοεμβρίου 2024 έως και 26 Ιανουαρίου 2025, με πρόθεση και δόλο. Τόσο η μητέρα όσο και ο σύντροφό της φέρεται να προκαλούσαν στον μικρό Άγγελο σωματικό πόνο καθημερινά και με αυξανόμενη ένταση, ενώ ο 44χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε και να φωτογράφιζε το κακοποιημένο παιδί.

Όπως αναφέρει η Real News, μετά την κακοποίηση ο μικρός Άγγελος έμενε αβοήθητος χωρίς να παρέχεται καμία φροντίδα στα τραύματά του - κακώσεις και εγκαύματα με αποτέλεσμα ο σωματικός και ο ψυχικός πόνος να είναι αφόρητος για το παιδί που έκλαιγε και φώναζε απαρηγόρητο, έχοντας υποστεί ακραία κακοποίηση.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι στη συνέχεια φρόντιζαν να χορηγούν στον Άγγελο διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα όχι για να τον βοηθήσουν αλλά προκειμένου οι έντονες αντιδράσεις του μικρού παιδιού να μην γίνουν αντιληπτές από τους γείτονες. Τελικά το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διέγνωσαν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η μητέρα του 3χρονου Άγγελου κατά την άφιξή της στο δικαστήριο

Ο μικρός Άγγελος δεν «ξύπνησε» ποτέ και ύστερα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ άφησε την τελευταία του πνοή. Το ιατροδικαστικό πόρισμα ήταν «καταπέλτης» για τους βασανισμούς που είχε υποστεί. Το τέλος του φαίνεται να προκλήθηκε από τραύματα που προήλθαν από γροθιά και έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως σύνδρομο ανατάραξης μωρού. Ο μικρός Άγγελος έφερε ακόμη μώλωπες σε όλο του το σώμα, παλαιούς και νέους, καθώς και καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία.

Τόσο η μητέρα όσο και ο σύντροφός της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Από την πλευρά τους, οι κατηγρούμενοι ρίχνουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλον για την κακοποίηση του παιδιού. Η 26χρονη μητέρα αρνείται τις κατηγορίες για βασανιμό και θάνατο του παιδιού της, μεταθέτοντας την ευθύνη στον 44χρονο σύντροφό της. Ο 44χρονος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι ποτέ δεν είχε χτυπήσει το αγοράκι. Όπως είπε στις Αρχές, ήθελε να καταγγείλει την 26χρονη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού για κακοποίηση του Άγγελου, αλλά φοβόταν.

Για το μοιραίο εκείνο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος ισχυρίζεται ότι το παιδί έπεσε από τη σκάλα του σπιτιού και έχασε τις αισθήσεις του. Του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε μία γειτόνισσα για να συνδράμει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης ο δικηγόρος του 44χρονου, Βασίλης Νουλέζας, ζήτησε από το δικαστήριο να κλητευθεί η ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του παιδιού. «Πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς προκλήθηκαν το εγκεφαλικό οίδημα και η κρανιοεγκεφαλική κάκωση που έφερε το παιδί και τελικά οδήγησαν στον θάνατό του. Προκλήθηκαν εκείνη την ημέρα ή προϋπήρχαν και επιδεινώθηκαν; Και επίσης, πότε και πώς προκλήθηκαν οι υπόλοιπες κακώσεις; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», αναφέρει στη Realnews o δικηγόρος του 44χρονου, ο οποίος ζήτησε στο πλαίσιο αυτό, από την πρόεδρο του δικαστηρίου, να κλητευθεί και η ακτινολόγος που έκανε την απεικόνιση.

Σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο, ο εντολέας του επιμένει στον ισχυρισμό ότι ουδέποτε άγγιξε ή έβλαψε τον μικρό Άγγελο. Αντιθέτως, τον φρόντιζε και έπαιζε μαζί του, όπως βεβαίωσαν και άλλοι μάρτυρες.

Η δίκη για το πολύκροτο έγκλημα θα συνεχιστεί τις 12 Μαΐου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
