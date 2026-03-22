Σούδα: Το χειρόγραφο σχεδιάγραμμα του 58χρονου κατάσκοπου και τα αρχεία που έστελνε στη Πολωνία

Δεξιά και αριστερά φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του 58χρονου Πολωνού. Στο κέντρο ο Πολωνός κατάσκοπος που συνελήφθη.

Snapshot Συνελήφθη 58χρονος Πολωνός στη Σούδα για οργανωμένη παρακολούθηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων με φωτογραφίες και χειρόγραφα σχέδια.

Παρά τους ισχυρισμούς περί χόμπι, κρίθηκε προφυλακιστέος λόγω σοβαρών ενδείξεων κατασκοπείας.

Η υπόθεση συνδέεται με άλλες συλλήψεις ατόμων με πολωνικά διαβατήρια για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στη Σούδα, με κοινά χαρακτηριστικά τη μακρά παραμονή και τη συστηματική φωτογράφιση.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένο πλέγμα επιτήρησης γύρω από τη βάση της Σούδας.

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 58χρονου Πολωνού που συνελήφθη στη Σούδα, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές δείχνουν οργανωμένη και συστηματική δραστηριότητα παρακολούθησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο 58χρονος Πολωνος κατάσκοπος

Στην κατοχή του εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ένα χειρόγραφο σχεδιάγραμμα που φέρεται να απεικονίζει στρατηγική εγκατάσταση άγνωστης τοποθεσίας. Το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο συνοδευόταν από φωτογραφία μεταλλικής πόρτας σε βραχώδη περιοχή, εκτιμάται ότι μπορεί να αφορά είσοδο σε στρατιωτική βάση, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Real, το εύρημα αυτό έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Ο 58χρονος διέμενε τα τελευταία χρόνια στο Μαράθι Χανίων, σε σημείο με θέα στον κόλπο της Σούδας, και φέρεται να φωτογράφιζε καθημερινά κινήσεις πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τόσο ελληνικών όσο και αμερικανικών. Στις συσκευές του βρέθηκε μεγάλος όγκος φωτογραφικού υλικού, που περιλαμβάνει από μαχητικά αεροσκάφη μέχρι ιπτάμενα ραντάρ.

Από την ανάλυση των ψηφιακών του μέσων προέκυψε ότι είχε αποστείλει το υλικό αυτό σε τουλάχιστον δέκα άτομα στην Πολωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real, τα αρχεία συνοδεύονταν από σχόλια που περιέγραφαν τις κινήσεις και τα χαρακτηριστικά των στρατιωτικών μέσων, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για συστηματική καταγραφή και διαβίβαση πληροφοριών.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο 58χρονος δεν έκρυβε πλήρως τη δραστηριότητά του, καθώς φέρεται να είχε δείξει μέρος του υλικού σε κατοίκους της περιοχής. Οι ίδιοι τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που περνούσε ώρες σε συγκεκριμένο ύψωμα, τραβώντας συνεχώς φωτογραφίες.

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι πρόκειται για προσωπικό ενδιαφέρον και «χόμπι», λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας στο παρελθόν και της αγάπης του για οπλικά συστήματα, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τις Αρχές. Έτσι, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η υπόθεση συνδέεται με δύο ακόμη συλλήψεις που έχουν γίνει στη Σούδα το τελευταίο διάστημα, ατόμων με πολωνικά διαβατήρια, οι οποίοι κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Κοινό στοιχείο και στις τρεις περιπτώσεις είναι η μακρά παραμονή στην περιοχή, η διαμονή σε καταλύματα με θέα τη βάση και η συστηματική φωτογράφιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, έχουν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας στην Κρήτη, ιδιαίτερα μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real, έχει ήδη δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο πλέγμα επιτήρησης γύρω από τη βάση της Σούδας, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

