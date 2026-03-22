Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ο 57χρονος αστυνομικός που αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του το πρωί της Κυριακής μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με το EpirusPost, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Αφού σταθεροποιήθηκε προσωρινά, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝΙ, καθώς φέρει ιδιαίτερα σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, ο 57χρονος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε εξ επαφής με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ βρισκόταν στο γραφείο του, στον τέταρτο όροφο του κτιρίου. Συνάδελφός του τον εντόπισε αιμόφυρτο, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός και να επικρατήσει αναστάτωση στο χώρο.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αίτια δεν συνδέονται με την υπηρεσιακή του δραστηριότητα, αλλά αποδίδονται σε προσωπικούς λόγους.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στους συναδέλφους του όσο και στην τοπική κοινωνία, που παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της υγείας του, ελπίζοντας σε θετική έκβαση.

Διαβάστε επίσης