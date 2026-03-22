Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της αυτοτραυματικής ενέργειας.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν ένας 57χρονος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα στο γραφείο του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 08:00 και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epirus-tv-news, στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 57χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο της περιοχής. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του και να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο αστυνομικός είναι πατέρας τριών ενήλικων παιδιών, υπηρετούσε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την τραγική ενέργεια.