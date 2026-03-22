Συνελήφθησαν έξι άτομα για κλοπές και οπλοκατοχή σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των κατηγορουμένων και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η αστυνομία συνέλαβε έξι νεαρούς ηλικίας 13 έως 19 ετών για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.
  • Οι συλλήψεις έγιναν στις 21 Μαρτίου 2026 από την Ομάδα Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
  • Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα που είχαν κλαπεί από τρία διαφορετικά καταστήματα και ένας σουγιάς που κατασχέθηκε από 14χρονο.
Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησε η αστυνομία για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία.

Οι συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της 21ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών. Πρόκειται για έξι άτομα ηλικίας από 13 έως 19 ετών, τα οποία κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για κλοπές από κοινού, ενώ σε μία περίπτωση προέκυψε και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους νεαρούς τη στιγμή που έβγαιναν από κατάστημα στο κέντρο και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα που, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν αφαιρεθεί από τρία διαφορετικά καταστήματα της περιοχής.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός 14χρονου εντοπίστηκε και ένας σουγιάς, ο οποίος κατασχέθηκε.

Οι έξι κατηγορούμενοι ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

