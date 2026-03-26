Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό
Παρά την κινητοποίηση των Αρχών η γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της από τη θάλασσα
Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου, καθώς περίπου στις 09:30 μια γυναίκα υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε μέσα στον Θερμαϊκό κόλπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr η γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό στο ύψος του Λευκού Πύργου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και δυνάμεις του Λιμενικού, ωστόσο η γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της από τη θάλασσα.
Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
