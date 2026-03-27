Με περισσότερους από 2.700 υποψηφίους ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης του kariera.gr

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 25.000 συνεντεύξεις σε δύο ημέρες στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Newsbomb

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 21 Μαρτίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΣΚΘ). Η διοργάνωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έφερε σε επαφή περισσότερους από 2.700 υποψηφίους με 45 εταιρείες που αναζητούν προσωπικό.

Για δύο ημέρες, το Περίπτερο 6 του ΔΕΣΚΘ αποτέλεσε ένα ζωντανό σημείο σύνδεσης μεταξύ εργοδοτών και ταλέντων, φιλοξενώντας περισσότερες από 25.000 συνεντεύξεις. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν βιογραφικά και να συνομιλήσουν με τους συμμετέχοντες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών για κάθε στάδιο της καριέρας τους.

Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες, να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα workshops και ομιλίες, να λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας.

Ο Γιώργος Λαμπούσης, Managing Director του kariera.gr, υπογράμμισε ότι «η Θεσσαλονίκη έδειξε ξανά τη δυναμική της. Στις 20 και 21 Μαρτίου φέραμε κοντά επιχειρήσεις και υποψηφίους με στόχο το αποτέλεσμα, όχι απλώς την παρουσία. Λιγότερος θόρυβος, περισσότερη ουσία. Στη Βόρεια Ελλάδα, η αγορά ξέρει να ξεχωρίζει τι αξίζει και αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα».

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Υπάρχουν όντως συνομιλίες ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν: Πόσα λεφτά εισπράτει κάθε ημέρα - Νούμερα που «ζαλίζουν»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Με περισσότερους από 2.700 υποψηφίους ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης του kariera.gr

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γραμμή άμυνας Μαξίμου σε υποκλοπές και Τέμπη: «Η Δικαιοσύνη δεν γίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαρτίου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας

05:55ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη και ιρανικά αντίποινα - O Τραμπ δίνει παράταση 10 ημερών και εξετάζει την αποστολή ακόμα 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (27/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αγνοούνται δύο πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κούβα

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κυκλώνας διέκοψε τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου

03:59ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδισμοί ευρείας κλίμακας του Ισραήλ σε Τεχεράνη

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ζευγάρι συνελήφθη στη Λαμία για διακίνηση ναρκωτικών - Τι βρέθηκε στο σπίτι τους

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της Βηρυτού έπειτα από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

02:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό για απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε στρατιωτική βάση της CENTCOM στη Φλόριντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο βγήκε νικητής από το νοσοκομείο της Ιταλίας: «Μαζί μας βγήκε ξανά η ζωή»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν: Πόσα λεφτά εισπράτει κάθε ημέρα - Νούμερα που «ζαλίζουν»

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

23:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

20:47WHAT THE FACT

Απόκοσμο σκηνικό στο Τελ Αβίβ: «Κακός Οιωνός» τα χιλιάδες κοράκια στον ουρανό, χαμός στο διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ