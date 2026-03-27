Με περισσότερους από 2.700 υποψηφίους ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης του kariera.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 21 Μαρτίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΣΚΘ). Η διοργάνωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έφερε σε επαφή περισσότερους από 2.700 υποψηφίους με 45 εταιρείες που αναζητούν προσωπικό.

Για δύο ημέρες, το Περίπτερο 6 του ΔΕΣΚΘ αποτέλεσε ένα ζωντανό σημείο σύνδεσης μεταξύ εργοδοτών και ταλέντων, φιλοξενώντας περισσότερες από 25.000 συνεντεύξεις. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν βιογραφικά και να συνομιλήσουν με τους συμμετέχοντες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών για κάθε στάδιο της καριέρας τους.

Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες, να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα workshops και ομιλίες, να λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας.

Ο Γιώργος Λαμπούσης, Managing Director του kariera.gr, υπογράμμισε ότι «η Θεσσαλονίκη έδειξε ξανά τη δυναμική της. Στις 20 και 21 Μαρτίου φέραμε κοντά επιχειρήσεις και υποψηφίους με στόχο το αποτέλεσμα, όχι απλώς την παρουσία. Λιγότερος θόρυβος, περισσότερη ουσία. Στη Βόρεια Ελλάδα, η αγορά ξέρει να ξεχωρίζει τι αξίζει και αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα».