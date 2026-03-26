ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται ξηροί καρποί από σούπερ μάρκετ - Όσοι τα προμηθεύτηκαν «να μην τα καταναλώσουν»

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το αποσύρουν για λόγους ασφαλείας.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε σε άμεση ανάκληση προϊόντος τύπου «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο», γνωστό με την εμπορική ονομασία «η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη», μετά από εργαστηριακούς ελέγχους που εντόπισαν επικίνδυνα υψηλές συγκεντρώσεις αφλατοξινών. Το συγκεκριμένο τρόφιμο κρίθηκε μη ασφαλές για κατανάλωση, καθώς υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια για τις αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 και G2.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τον «Προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες», η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε δειγματοληψία στο προϊόν των 250 γραμμαρίων με ημερομηνία ανάλωσης 26/02/2027 και αριθμό παρτίδας L260226. Το δείγμα στάλθηκε στη Χημική Υπηρεσία Πειραιά, η οποία ανήκει στη Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, για ανάλυση.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις αφλατοξίνης Β1 και το συνολικό επίπεδο αφλατοξινών ήταν πάνω από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια, κάτι που καθιστά το προϊόν επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία.

Το φυστίκι παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», που εδρεύει στο 4ο χλμ Αμφιλοχίας-Αγρινίου και διανέμεται από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΕ». Μετά την ανίχνευση των υψηλών επιπέδων αφλατοξινών, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ παράλληλα διεξάγονται περαιτέρω έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο φυστίκι να μην το καταναλώσουν και να το αποσύρουν από την οικιακή τους χρήση για λόγους ασφαλείας. Η αφλατοξίνη είναι μια τοξίνη που παράγεται από μύκητες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, γι’ αυτό και η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών είναι απαραίτητη.