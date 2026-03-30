Γαύδος: Επιστρέφουν οι μαθητές που είχαν εγκλωβιστεί από την 25η Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας

Αίσιος τέλος έχει η σύντομη περιπέτεια μαθητών και γονέων που είχαν ταξιδέψει στο νησί της Γαύδου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ωστόσο λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τις τελευταίες ημέρες στο νησί είχαν αποκλειστεί.

Σε περίπτωση που η επιστροφή τους δεν πραγματοποιούνταν ούτε σήμερα, θα επέστρεφαν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού. Ωστόσο, ξεκίνησε σήμερα (30/03) το μεσημέρι ο δρόμος της επιστροφής για τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας που ταξίδεψαν μαζί με τους γονείς τους στη Γαύδο.