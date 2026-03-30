Η JTI Hellas δίνει μπόνους έως 3 μισθούς και 20 εβδομάδες επιπλέον γονικής άδειας στους εργαζόμενους

Η JTI Hellas συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική αποδοχών και παροχών που ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάρτιο του 2026 η Εταιρεία κατέβαλε στους εργαζομένους της τα ετήσια μπόνους για το 2025, τα οποία έφτασαν, για μια ακόμη χρονιά, έως και τους τρεις επιπλέον μισθούς, πέραν των τακτικών αποδοχών και των προβλεπόμενων επιδομάτων.

Η κυρία Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, δήλωσε «οι άνθρωποί μας βρίσκονται στην καρδιά της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας. Είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας και πρώτο μέλημά μας είναι η ολοκληρωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους».

Επιπλέον των αποδοχών, η JTI Hellas εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό πλαίσιο ανταμοιβών, με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας, της ασφάλειας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων της. «Στην JTI, η εμπειρία των εργαζόμενων δεν ξεκινά την τυπική πρώτη ημέρα εργασίας, αλλά από την πρώτη επαφή τους με την Εταιρεία, από το πρώτο καλωσόρισμα σε αυτή» υπογραμμίζει ο Νίκος Χατζηνικολάου, People and Culture Director.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα παροχών της JTI Hellas προσφέρει:

  • 20 εβδομάδες επιπρόσθετης πλήρως αμειβόμενης γονικής άδειας για όλους τους εργαζόμενους που αποκτούν παιδί, ανεξαρτήτως φύλου
  • Υγιεινά γεύματα στο Γραφείο κάθε Τρίτη - Πέμπτη
  • Ψηφιακή wellbeing κάρτα για υπηρεσίες ευεξίας (ψυχική υγεία, άθληση, προσωπική ανάπτυξη)
  • Ευέλικτο μοντέλο εργασίας
  • Προγράμματα ευεξίας στον χώρο εργασίας, όπως προγράμματα άσκησης και συνεδρίες χαλάρωσης
  • Ιδιωτική ασφάλιση ζωής και υγείας
  • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με κίνητρα για ενισχυμένη συμμετοχή της εταιρείας

«Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας να σεβόμαστε, να ακούμε και να επιβραβεύουμε τους ανθρώπους μας», σημειώνει η κυρία Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου, Rewards and Organizational Design Manager.

Σύμφωνα με την Κατερίνα Φραγκουδάκη, People & Culture Manager, «αναβαθμίζοντας την καθημερινή εμπειρία εργασίας, η JTI Hellas υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο employee journey, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική ένταξη και τη διαρκή υποστήριξη των εργαζομένων».

