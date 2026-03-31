Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στην ProWein 2026

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στην κορυφαία διεθνή έκθεση οίνων και αποσταγμάτων ProWein 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στις διεθνείς αγορές και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον παγκόσμιο χάρτη των premium spirits.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 4.000 εκθέτες από όλο τον κόσμο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις και τις τάσεις του κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ταχέως αναπτυσσόμενο segment των αποσταγμάτων, με το ProSpirits να καταλαμβάνει δύο πλήρη εκθεσιακά halls, αναδεικνύοντας τη διεθνή στροφή προς υψηλής ποιότητας, αυθεντικά και διαφοροποιημένα spirits.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Ποτοποιία Πλωμαρίου παρουσίασε το ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου, ένα εμβληματικό ελληνικό απόσταγμα που συνδυάζει την παράδοση άνω των 130 ετών με τη σύγχρονη αντίληψη για ποιότητα και αυθεντικότητα. Η ισχυρή ανταπόκριση των επαγγελματιών του κλάδου επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση του προϊόντος και τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για premium ελληνικά spirits.

Η συμμετοχή στην ProWein αποτελεί βασικό πυλώνα της εξαγωγικής στρατηγικής της εταιρείας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη συνεργασιών, ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων και διεύρυνση της παρουσίας της σε αγορές-κλειδιά. Μέσα από στοχευμένες συναντήσεις με διανομείς, εισαγωγείς και opinion leaders του κλάδου, η εταιρεία ενδυναμώνει το διεθνές της αποτύπωμα.

Παράλληλα, η αυξανόμενη δυναμική του ProSpirits αναδεικνύει τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κατηγορίας: premiumization, αυθεντικότητα, storytelling και διαφοροποίηση. Τάσεις που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία και το DNA της Ποτοποιίας Πλωμαρίου.

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συνεχίζει να επενδύει στην παγκόσμια ανάδειξη του ούζου ως ενός σύγχρονου, αυθεντικού και ανταγωνιστικού ελληνικού spirit.

16:28ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε υγιεινά τη νηστεία του Πάσχα: Πιθανά οφέλη και κίνδυνοι

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: Μόνο θρησκευτικές τελετές

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος οδηγός φορτηγού με λαθραία τσιγάρα

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Έχουμε τουλάχιστον 15 τρόπους χερσαίας παρέμβασης στο Ιράν - Είναι όλα στο τραπέζι

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυξία «έδειξε» η ιατροδικαστική ως αιτία θανάτου της 59χρονης από τον Εύοσμο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία

16:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Μάνης για απόφαση ΣτΕ για ομόφυλα ζευγάρια: Ηθικό και εθνικό χρέος μην φτάσουμε σε διολίσθηση

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στην ProWein 2026

15:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα Career Days του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ενώνουν νέα ταλέντα με κορυφαίες εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχου: Οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG «κλειδί» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

15:27LIFESTYLE

Ο πρώην σύζυγος της Κατερίνας Λάσπα νυμφεύεται ηθοποιό της σειράς «Άγιος Έρωτας»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που πρέπει να ρίχνεις ξύδι στις αποχετεύσεις πριν από έντονες βροχοπτώσεις

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Είναι μια αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο που επρόκειτο να είναι πιο υπερηχητικό από το Concorde αλλά δεν πέταξε ποτέ

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος για το μαχαίρωμα του 16χρονου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στη διεθνή ισορροπία

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές, μάνα μου»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Volkswagen T-Roc: Η ολοκληρωμένη πρόταση στα compact SUV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την «ιέρεια» του ελληνικού πενταγράμμου - Εικόνες

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυξία «έδειξε» η ιατροδικαστική ως αιτία θανάτου της 59χρονης από τον Εύοσμο

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικό τάνκερ αναχώρησε από τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό την Ινδία

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές, μάνα μου»

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €500 - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Κόκκινος συναγερμός για 7 περιοχές

16:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ