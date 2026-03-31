ΟΑΣΘ: Οριστική απόλυση για τον οδηγό λεωφορείου που ξυλοκόπησε οδηγό ΙΧ

«Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη του κύρους των αστικών συγκοινωνιών αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες» σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε την οριστική απόλυση οδηγού λεωφορείου που ξυλοκόπησε οδηγό ΙΧ, μετά από πειθαρχική εξέταση.
  • Το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε ότι η συμπεριφορά του οδηγού αντίκειται πλήρως στον Κανονισμό Λειτουργίας και τις αξίες του οργανισμού.
  • Ο ΟΑΣΘ τόνισε ότι η βία δεν είναι ανεκτή και η προστασία των πολιτών και το κύρος των αστικών συγκοινωνιών είναι αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.
  • Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις.
  • Το επεισόδιο συνέβη όταν οδηγός ΙΧ σταθμεύτηκε σε λεωφορειολωρίδα, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και βιαιοπραγία μεταξύ των δύο οδηγών.
Την οριστική απόλυση του οδηγού λεωφορείου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμπλέκεται και να βιαιοπραγεί εναντίον οδηγού ΙΧ, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες, προχωρώντας στην άμεση λήψη μέτρων για το περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το πειθαρχικό συμβούλιο εξέτασε αναλυτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και έλαβε υπόψη την απολογία του εμπλεκόμενου εργαζομένου. Το αρμόδιο όργανο έκρινε πως η συμπεριφορά του οδηγού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες και τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού, καταλήγοντας στην απόφαση για την οριστική απομάκρυνσή του από την εργασία του.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΟΑΣΘ στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι κανένα φαινόμενο βίας δεν γίνεται ανεκτό και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη του κύρους των αστικών συγκοινωνιών αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, κάθε απόκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επισύρει αυστηρές κυρώσεις, με γνώμονα πάντα τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος οδηγού του, ο οποίος, όπως προέκυψε από video το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του.

Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

  • -Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη
  • -Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες
  • -Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.»

Το χρονικό του επεισοδίου

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το όχημα και ξυλοκόπησε άλλον οδηγό που είχε σταθμεύσει το όχημά του σε λεωφορειολωρίδα εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με τον δεύτερο έπειτα από τη συμπλοκή να πέφτει στο οδόστρωμα.

Σϋμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημα του στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παρέμενε μέσα στο αυτοκίνητο του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο οδηγός όχι μόνο αδιαφορούσε για τις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου αλλά του ζήτησε και τον λόγο. Η κίνηση αυτή του οδηγού εξόργισε τον οδηγό του λεωφορείου ο οποίος κατέβηκε από όχημα και ήρθε στα χέρια με τον οδηγό του ΙΧ. Το περιστατικό έληξε γρήγορα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ.

Δείτε το βίντεο του voria.gr από τη στιγμή της συμπλοκής των δύο οδηγών:

