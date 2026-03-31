Κόρινθος: 38χρονη ξυλοκοπήθηκε από πρώην σύντροφο και τη νυν φίλη του - Της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

Η αστυνομία, με βάση υλικό από κάμερες ασφαλείας, συνέλαβε τους δύο δράστες και σχημάτισε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Σκηνές ακραίας βίας σημειώθηκαν στην Κόρινθο, όπου μια 38χρονη γυναίκα δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και τη νυν σύντροφό του, έξω από την κατοικία της.

Σύμφωνα με το npress, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, τη στιγμή που η γυναίκα επέστρεφε από τη δουλειά της, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι δράστες την περίμεναν.

Οι δύο δράστες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στην είσοδο του κτιρίου και μόλις η 38χρονη μπήκε, της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Αρχικά την ακινητοποίησαν χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και ρίχνοντάς της νέφτι στο πρόσωπο, προκαλώντας της έντονο πόνο και σύγχυση.

Στη συνέχεια, η επίθεση κλιμακώθηκε, με τους δράστες να τη χτυπούν επανειλημμένα σε πρόσωπο και σώμα. Ο 40χρονος φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά και να χτυπούσε το κεφάλι της στην πόρτα του ασανσέρ, σε ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό.

Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη αίματος.

Οι κραυγές της 38χρονης κινητοποίησαν ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει, αναγκάζοντας τους δράστες να εγκαταλείψουν το σημείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, προχώρησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο δραστών μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να επικαλέστηκε έντονη σύγκρουση στη σχέση του με το θύμα, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση είχε χαρακτήρα εκδίκησης.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας των θυμάτων.