Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

Αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, θα τελεστεί η κηδεία της σπουδαίας Μαρινέλλας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ, η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, προκειμένου φίλοι και θαυμαστές να τής αποτίσουν φόρο τιμής.

Η μουσική συνάντηση του Γιώργου Χατζηνάσιου με τη Μαρινέλλα αποτελεί μία από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές στο ελληνικό τραγούδι.

Ο μεγάλος συνθέτης και πιανίστας μίλησε για τη «μεγάλη κυρία» του ελληνικού πενταγράμμου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «καμία δεν μπορούσε να είχε την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της».

«Το ξεκίνημά μου μαζί της ήταν μοναδικό. Πρωτοπαίξαμε με τη Μαρινέλλα όταν ήμουν 16 χρονών. Ήμουν ακόμη μαθητής Γυμνασίου, πήγαινα στο ωδείο και κάποια βράδια έπαιζα για να ενισχύσω τα οικονομικά του πατέρα μου.Κάποια στιγμή, η Μαρινέλλα που έπαιζαν με τον Καζαντζίδη στο “Πανόραμα”, ξέμειναν από πιανίστα και έψαχναν να βρουν άλλον κι έμαθαν ότι υπάρχει ένα παιδί που παίζει καλό πιάνο», τόνισε αρχικά ο κ. Χατζηνάσιος για τη γνωριμία τους, μιλώντας στον ALPHA.

«Με είχε σαν μικρό αδελφό της, έτσι ένιωθα. Ξεχώρισε από την κίνηση, όπως ερμήνευε τις μουσικές και τα τραγούδια. Αυτό που είχε, ήταν μοναδικό. Με το μυαλό μου έψαχνα ποια θα μπορούσε να έχει την εικόνα της Μαρινέλλας. Καμία. Δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν μαέστρος του εαυτού της, με τα χέρια της. Αυτό δεν το έχει καμία στον κόσμο», προσέθεσε.

