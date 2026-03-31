Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές, μάνα μου»

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε ο τραγουδιστής την καλλιτεχνική «μητέρα» του

Ανθή Κουρεντζή

Με έναν σπαρακτικό επικήδειο αποχαιρέτησε ο Γιώργος Νταλάρας την Μαρινέλλα, την «μάνα του», όπως την αποκάλεσε.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο καλλιτεχνικό ήθος της σπουδαίας ερμηνεύτριας, αλλά και στην μητρική αγάπη που του προσέφερε στα πρώτα του βήματα, βοηθώντας τον σταθεί στα πόδια του.

«Δεν ήθελες πολλά λόγια, άλλωστε ποιος δεν σε ξέρει, ποιος δεν ξέρει τα τραγούδια σου, την περιπετειώδη ιστορία σου που δεν ήταν εύκολη. Έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα, δημιούργησες πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές», ανέφερε αρχικά ο ερμηνευτής.

«Δεν θα ξεχάσω με τι θαυμασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από εσένα. Κατάφερες κάτι απίστευτο, οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες. Όταν σε ρώτησα "βρε μάνα πώς τα κάνεις όλα αυτά, πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο;" μου έλεγες "η ανάγκη αγόρι μου". Μαρινέλλα μου, εσύ δεν πέθανες προχθές, πέταξες πάνω από τον ουρανό του Ηρωδείου τον περασμένο Σεπτέμβριο, σαν την Εκάβη όπως σε είχε βαφτίσει ο Μίνως Βολανάκης. Σαν μάνα με βοήθησες να σταθώ στα πόδια μου», πρόσθεσε ο Γιώργος Νταλάρας.

Απευθυνόμενος στην κόρη και τα εγγόνια του, ο Γιώργος Νταλάρας είπε: «Να είστε περήφανοι όπως ήταν εκείνη για εσάς».

«Καλο ταξίδι και καλή τυχη όπου και αν πας», κατέληξε με δάκρυα στα μάτια ο γνωστός ερμηνευτής.

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

Κατέκτησες όλο τον Ελληνισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό, πολλοί σε λένε μάνα. Για την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν.

«Μαρινέλλα μου, καπετάνισσα», είπε και ξέσπασε σε έναν λυγμό η συγκλονιστική Χαρούλα Αλεξίου.

Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου, ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας, είπε και έκλεισε λέγοντας «θέλουμε να σε βλέπουμε πάντα να γελάς».

Η Χαρούλα Αλεξίου θυμήθηκε τη στιγμή που η Μαρινέλλα συμμετέχοντας στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 άνοιξε τα χέρια της προς τον ουρανό και πάλι τη στιγμή που στο αφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχολιού, «σε είχαμε κορυφαία», όπως είπε.

Ο λυγμός της έγινε ακόμη πιο έντονος όταν θυμήθηκε πως η Μαρινέλλα ήταν μπροστά στην πρώτη της ακρόαση και πάλι σήμερα, όπως είπε, καλέστηκε από τα παιδιά της, να μιλήσει για εκείνη.

