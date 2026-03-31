Το ίντερνετ κάνει πάρτι με τη ληστεία των KitKat: Το άγριο τρολάρισμα από γνωστές εταιρείες

Snapshot Ένα φορτηγό με 413.793 μονάδες KitKat, συνολικού βάρους περίπου 12 τόνων, εκλάπη στην Ευρώπη κατά τη μεταφορά του από την Ιταλία προς την Πολωνία.

Η Nestle προειδοποιεί για πιθανή έλλειψη KitKat στα καταστήματα και για την πιθανή εμφάνιση των κλεμμένων σοκολάτων σε ανεπίσημα κανάλια πωλήσεων.

Η εταιρεία KitKat έχει εφαρμόσει σύστημα ανίχνευσης μέσω μοναδικών κωδικών παρτίδας για τον εντοπισμό των κλεμμένων προϊόντων.

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα χιουμοριστικών σχολίων και τρολαρισμάτων από γνωστές εταιρείες και κοινότητες στο διαδίκτυο.

Οι έρευνες για την κλοπή συνεχίζονται, ενώ το γεγονός συνδέεται με την αυξανόμενη τάση κλοπών φορτίων και απάτης στις εμπορευματικές μεταφορές.

Ένα τεράστιο φορτίο με σοκολάτες KitKat εκλάπη στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία, προειδοποιώντας ότι η ληστεία απειλεί να προκαλέσει μεγάλες ελλείψεις στα καταστήματα λίγο πριν το Πάσχα.

Η KitKat, ιδιοκτησίας του ελβετικού γίγαντα τροφίμων Nestle, επιβεβαίωσε το Σάββατο (28/3) ότι «ένα φορτηγό που μετέφερε 413.793 μονάδες της νέας σειράς σοκολάτας της εκλάπη κατά τη μεταφορά στην Ευρώπη». Το φορτίο, βάρους περίπου 12 τόνων, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ κατευθυνόταν μεταξύ των τοποθεσιών παραγωγής και διανομής, ανέφερε. Το κλεμμένο φορτηγό είχε φύγει από την κεντρική Ιταλία και κατευθυνόταν προς την Πολωνία, με σχέδιο να διανείμει τις μπάρες σε χώρες κατά μήκος της διαδρομής.

Οι υπεύθυνοι προειδοποίησαν ότι «η κλοπή μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη KitKat στα ράφια», αναγνωρίζοντας ότι «οι καταναλωτές, δυστυχώς, μπορεί να δυσκολευτούν να βρουν τις αγαπημένες τους σοκολάτες ενόψει του Πάσχα». Η KitKat προειδοποίησε ότι οι κλεμμένες σοκολάτες «θα μπορούσαν να εισέλθουν σε ανεπίσημα κανάλια πωλήσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές».

Τα κλεμμένα προϊόντα πρόσθεσε, είναι δυνατόν να εντοπιστούν, σαρώνοντας τους μοναδικούς κωδικούς παρτίδας που βρέθηκαν σε κάθε ράβδο. «Εάν βρεθεί κάποια αντιστοιχία, ο σαρωτής θα λάβει σαφείς οδηγίες για το πώς να ειδοποιήσει την KitKat, η οποία στη συνέχεια θα κοινοποιήσει τα στοιχεία κατάλληλα», ανέφερε.

Το περιστατικό όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε έντονες συζητήσεις και πυροδότησε φήμες αλλά και ένα κύμα από χιουμοριστικά σχόλια, τρολαρίσματα και memes στο διαδίκτυο. Η ίδια η Nestle πρωταγωνίστησε στο...τρολάρισμα δηλώνοντας ότι «εκτιμά το εξαιρετικό γούστο των εγκληματιών»

«Πάντα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να κάνουν ένα διάλειμμα με την KitKat», δήλωσε με χιούμορ εκπρόσωπος της εταιρείας, αναφερόμενος στο διάσημο σλόγκαν της «Κάνε ένα διάλειμμα, κάνε ένα Κit Kat». «Αλλά φαίνεται ότι οι κλέφτες πήραν το μήνυμα στην κυριολεξία και έκλεψαν περισσότερους από 12 τόνους της σοκολάτας μας».

Το βρετανικό παράρτημα της Domino's έγραψε ένα ψεύτικο συλλυπητήριο μήνυμα για την KitKat και ανακοίνωσε ότι πλέον θα πουλάει μια «πίτσα KitKat». «Αυτό είναι ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου στη μαγειρική» έσπευσαν να σχολιάσουν πολλοί ακόλουθοι της εταιρείας στο διαδίκτυο.

Dogecoin (DOGE): Το κρυπτονόμισμα που βασίζεται σε meme απάντησε στο ανακοινωθέν της κλοπής με ένα παιχνιδιάρικο «γαβ». Το πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα στον κόσμο, επανέλαβε το «ουφ» ως «επίσημη δήλωσή» του, συνεχίζοντας την παιχνιδιάρικη διάθεση

Pudgy Penguins (μάρκα NFT): Η εταιρεία crypto που συνδυάζει συλλεκτικά αντικείμενα, εμπορεύματα και επιχειρηματικά κεφάλαια δημοσίευσε μια εικόνα της μασκότ της καλυμμένης με σοκολάτα, αστειευόμενη ότι «δεν είχε καμία σχέση» με την ληστεία.

H Litecoin (LTC): δημοσίευσε μια ψεύτικη «χαμένη» αφίσα» που απεικόνιζε τις κλεμμένες σοκολάτες KitKat μαζί με ένα θλιβερό emoji LTC που παρακαλούσε «Τηλεφωνήστε μου παρακαλώ».

Η αλυσίδα McDonald’s France τδημοσίευσε μια φωτογραφία του KitKat McFlurry, ενός soft serve βανίλιας αναμεμειγμένου με θρυμματισμένες γκοφρέτες KitKat, με μια μεταφρασμένη λεζάντα που έγραφε: «Έχουμε ακόμα λίγο KitKat, για παν ενδεχόμενο».

Η Ryanair , η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης, προχώρησε στο επόμενο επίπεδο δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του αεροπλάνου της να... καταβροχθίζει τις κλεμμένες σοκολάτες.

Οι έρευνες εν τω μεταξύ συνεχίζονται και η KitKat δήλωσε στους NYT ότι το περιστατικό ακολούθησε πρόσφατη κοινή προειδοποίηση της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Ασφαλίσεων σχετικά με την αύξηση της κλοπής φορτίων και της απάτης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.

