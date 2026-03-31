Τα Career Days του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ενώνουν νέα ταλέντα με κορυφαίες εταιρείες

Με μεγάλη επιτυχία και δυναμική συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα καθιερωμένα Career Days του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, του μεγαλύτερου Κολλεγίου Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η πρωτοβουλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον στρατηγικό της ρόλο ως η απόλυτη γέφυρα που συνδέει τους ταλαντούχους φοιτητές και αποφοίτους του Μητροπολιτικού με κορυφαίες επιχειρήσεις της αγοράς.

Τα Career Days αποτελούν την κορύφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προετοιμασίας φοιτητών και αποφοίτων για την αγορά εργασίας. Πριν από τις εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα CV & Interviewing Skills Workshops, όπου εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονες τεχνικές σύνταξης βιογραφικού και προετοιμασίας για συνεντεύξεις. Η υποστήριξη αυτή συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, με on-the-spot εξατομικευμένη συμβουλευτική, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να ενισχύσουνάμεσα την επαγγελματική τους εικόνα.

Η στρατηγική εστίαση στην απασχολησιμότητα αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά ευρήματα της πιο πρόσφατης πανελλαδικής έρευνας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου (QED, 2025). Σύμφωνα με αυτή, 7 στους 10 αποφοίτους εργάζονται,το75% αυτών απασχολείται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του ενώ το 70%των αποφοίτων που εργάζονται βρήκε εργασία εντός 6 μηνών από την αποφοίτησή του. Επιπλέον, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης είναι εξίσου υψηλά, καθώς το83%εργάζεται σε καθεστώςπλήρους απασχόλησης, ενώ το79%δηλώνειικανοποιημένοαπό την εργασία του, επιβεβαιώνοντας ότι οι σπουδές στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγούν σε ουσιαστική επαγγελματική επιτυχία.

Στις φετινές διοργανώσεις έδωσαν το παρών περισσότερες από 50 κορυφαίες εταιρείεςαπό ένα ευρύ φάσμα κλάδων, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εκπαίδευσης που παρέχει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Εταιρείες από τον κλάδο της Τεχνολογίας και την Υγεία, έως τον Τουρισμό, τα Ναυτιλιακά και τα Παιδαγωγικά, πραγματοποίησανσυνεντεύξεις με εκατοντάδες φοιτητές και αποφοίτους αναζητώντας τα επόμενα στελέχη τους.

Η ανατροφοδότηση, τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήταν εξαιρετικά θετική, με όλες τις πλευρές να αναγνωρίζουν την άρτια οργάνωση, το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και την ουσιαστική αξία της πρωτοβουλίας.

Τα Career Days του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποδεικνύουν σταθερά τη δέσμευση του Οργανισμού να εξοπλίζει τους φοιτητές και αποφοίτους του όχι μόνο με ακαδημαϊκή γνώση, αλλά και με τα απαραίτητα εφόδια και τις συνδέσεις που θα τους εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.