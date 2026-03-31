Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

Ένα σημείο στον βυθό του ωκεανού που οι επιστήμονες πίστευαν ότι ήταν νεκρό, έκρυβε έναν απροσδόκητο hotspot ζωής.

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό
  • Ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο στα ανοιχτά των καναδικών ακτών του Ειρηνικού, που θεωρούνταν ανενεργό, αποδείχθηκε ενεργό και εκπέμπει θερμότητα.
  • Στην κορυφή του ηφαιστείου βρέθηκαν έως και ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά από το λευκό σαλάχι του Ειρηνικού, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από προηγούμενες παρατηρήσεις.
  • Η θερμότητα που εκπέμπει το ηφαίστειο δημιουργεί έναν «θύλακα» ζωής, υποστηρίζοντας κοράλλια και άλλους οργανισμούς σε ένα περιβάλλον βαθιάς θάλασσας.
  • Το ζεστό νερό επιταχύνει την ανάπτυξη των εμβρύων σαλαχιών και προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για τη νέα γενιά πριν μετακινηθούν σε βαθύτερα νερά.
  • Η περιοχή δεν προστατεύεται επί του παρόντος και κινδυνεύει από αλιεία, ενώ οι επιστήμονες συνεχίζουν την παρακολούθηση και μελέτη της.
Ένα ηφαίστειο κρυμμένο στα βάθη του Ειρηνικού, στα ανοιχτά των καναδικών ακτών, θεωρούνταν «νεκρό», αλλά εξέπληξε τους επιστήμονες όταν ανακάλυψαν ότι εξέπεμπε θερμότητα και στην κορυφή του η εικόνα που αντίκρυσαν ήταν σχεδόν εξωπραγματική.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά κάλυπταν την κορυφή του, δίνοντας ζωή σε έναν άγονο μέρος.

Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο υψώνεται περίπου 1.100 μέτρα πάνω από τον βυθό και θεωρούνταν ανενεργό. Αυτό άλλαξε όταν οι επιστήμονες εντόπισαν θερμά υγρά να εκρέουν από την κορυφή του.

Μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports διαπίστωσε ότι αυτές οι εκπομπές συντηρούν συστάδες κοραλλιών βαθέων υδάτων και άλλων οργανισμών. Η θερμότητα δημιουργεί έναν «θύλακα» ζωής μέσα σε νερά που κατά τα άλλα είναι κρύα και σκοτεινά, κάνοντας το υποθαλάσσιο ηφαίστειο να ξεχωρίζει από το περιβάλλον του.

Ένα τεράστιο πεδίο με γιγάντια αυγά σαλαχιών

Αυτό που πραγματικά εξέπληξε τους ερευνητές ήταν ο τεράστιος αριθμός των αυγών.

Το ηφαίστειο φαίνεται να φιλοξενεί μεταξύ 100.000 και ενός εκατομμυρίου αυγών από το λευκό σαλάχι του Ειρηνικού (Bathyraja spinosissima). Κάθε αυγό έχει μήκος περίπου 0,5 μέτρα και συχνά ονομάζεται «τσαντάκι γοργόνας» λόγω του σχήματός του.

Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε παρατηρηθεί προηγουμένως κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος, όπου είχαν βρεθεί μόνο μερικές δεκάδες αυγά.

Οι ερευνητές κατάφεραν επίσης να καταγράψουν, για πρώτη φορά, βίντεο με ένα λευκό σαλάχι του Ειρηνικού να γεννά αυγά στη φύση, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Το ζεστό νερό δίνει ώθηση στη νέα γενιά

https://www.instagram.com/reel/CuaimLmge9W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η θερμότητα από το ηφαίστειο φαίνεται να παίζει άμεσο ρόλο στην αναπαραγωγή. Τα έμβρυα των σαλαχιών μπορούν να χρειαστούν έως και τέσσερα χρόνια για να αναπτυχθούν σε συνθήκες βαθέων υδάτων. Το θερμότερο νερό πιθανώς επιταχύνει αυτή τη διαδικασία και βελτιώνει την επιβίωση.

Η κορυφή, η οποία είναι επίσης πλούσια σε κοράλλια, προσφέρει ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον για τα νεαρά σαλάχια πριν μετακινηθούν σε μεγαλύτερα βάθη.

Δεδομένου ότι δεν προστατεύεται επί του παρόντος, η περιοχή θα μπορούσε να είναι ευάλωτη στην αλιεία. Οι ερευνητές συνεχίζουν να την παρακολουθούν προς το παρόν, καθώς ήδη προσφέρει νέες πληροφορίες για τη ζωή στον βαθύ ωκεανό.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από τα $4 το γαλόνι οι τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά το 2022 – Στα ύψη και το diesel

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Artemis: H NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη 50 και πλέον χρόνια μετά - Το στοίχημα και οι προκλήσεις

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: «Μία από τις πιο δυνατές πένες της δημοσιογραφίας»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα - «Από όπου πέρασε έφερε πολιτισμό»

11:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Daredevil: Born Again 2»: Πιο σκοτεινό, ώριμο και «ζωντανό» από ποτέ

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πέτη Πέρκα νέα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

11:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς το kimchi απομακρύνει τα μικροπλαστικά από τον οργανισμό – Τι έδειξε έρευνα

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Προβλήματα συντήρησης για ένα στα τρία σχολεία – Έλεγχοι για ανακαινίσεις

11:23WHAT THE FACT

Η κβαντική φυσική μπορεί να προσδιορίσει πού βρίσκεται κάποιος

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το ίντερνετ κάνει «πάρτι» με τη ληστεία των KitKat: Το άγριο τρολάρισμα από γνωστές εταιρείες και η χιουμοριστική απάντηση της Nestle

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι Αρχές για την 59χρονη - Έλειπαν τσάντα και ρολόι, αναζητούν απαντήσεις στο κινητό της

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

11:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Παράνοια και σύγχυση» - Ρήγμα και ασυνεννοησία στην ηγεσία του Ιράν

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η τραγική ιστορία πίσω από την αυτοκτονία 93χρονου - Βρέθηκε νεκρός σε δεξαμενή

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου - συγγενής: «Μου έλεγε η θεία μου ότι την χτυπούσε, είμαι 100% σίγουρος ότι τις σκότωσε» - Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Kia EV1 φέρνει προσιτή ηλεκτροκίνηση στην πόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στο τελευταίο αντίο η κόρη και τα εγγόνια της - Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το ίντερνετ κάνει «πάρτι» με τη ληστεία των KitKat: Το άγριο τρολάρισμα από γνωστές εταιρείες και η χιουμοριστική απάντηση της Nestle

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα - «Από όπου πέρασε έφερε πολιτισμό»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερα Apache πέταξαν πάνω από την πισίνα του Kid Rock: Σάλος στις ΗΠΑ για τα βίντεο - πρόκληση

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

10:16LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι σε παραλία της Χαβάης

11:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Παράνοια και σύγχυση» - Ρήγμα και ασυνεννοησία στην ηγεσία του Ιράν

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ στο Ντουμπάι, εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ιερουσαλήμ - Ο Χέγκσεθ προσπάθησε να επενδύσει στην αμυντική βιομηχανία πριν τον πόλεμο, γράφουν οι FT

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζωντανοί νεκροί»: Οι φρικτές ιστορίες των Ελλήνων αιχμαλώτων μετά την μικρασιατική καταστροφή - Άγνωστο πόσοι στρατιώτες δεν επαναπατρίστηκαν

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι Αρχές για την 59χρονη - Έλειπαν τσάντα και ρολόι, αναζητούν απαντήσεις στο κινητό της

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρουσάκης: Απρίλιος με ασυνήθιστο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει την Αττική

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η τραγική ιστορία πίσω από την αυτοκτονία 93χρονου - Βρέθηκε νεκρός σε δεξαμενή

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου - συγγενής: «Μου έλεγε η θεία μου ότι την χτυπούσε, είμαι 100% σίγουρος ότι τις σκότωσε» - Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ