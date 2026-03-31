Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

Ένα ηφαίστειο κρυμμένο στα βάθη του Ειρηνικού, στα ανοιχτά των καναδικών ακτών, θεωρούνταν «νεκρό», αλλά εξέπληξε τους επιστήμονες όταν ανακάλυψαν ότι εξέπεμπε θερμότητα και στην κορυφή του η εικόνα που αντίκρυσαν ήταν σχεδόν εξωπραγματική.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά κάλυπταν την κορυφή του, δίνοντας ζωή σε έναν άγονο μέρος.

Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο υψώνεται περίπου 1.100 μέτρα πάνω από τον βυθό και θεωρούνταν ανενεργό. Αυτό άλλαξε όταν οι επιστήμονες εντόπισαν θερμά υγρά να εκρέουν από την κορυφή του.

Μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports διαπίστωσε ότι αυτές οι εκπομπές συντηρούν συστάδες κοραλλιών βαθέων υδάτων και άλλων οργανισμών. Η θερμότητα δημιουργεί έναν «θύλακα» ζωής μέσα σε νερά που κατά τα άλλα είναι κρύα και σκοτεινά, κάνοντας το υποθαλάσσιο ηφαίστειο να ξεχωρίζει από το περιβάλλον του.

Ένα τεράστιο πεδίο με γιγάντια αυγά σαλαχιών

Αυτό που πραγματικά εξέπληξε τους ερευνητές ήταν ο τεράστιος αριθμός των αυγών.

Το ηφαίστειο φαίνεται να φιλοξενεί μεταξύ 100.000 και ενός εκατομμυρίου αυγών από το λευκό σαλάχι του Ειρηνικού (Bathyraja spinosissima). Κάθε αυγό έχει μήκος περίπου 0,5 μέτρα και συχνά ονομάζεται «τσαντάκι γοργόνας» λόγω του σχήματός του.

Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε παρατηρηθεί προηγουμένως κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος, όπου είχαν βρεθεί μόνο μερικές δεκάδες αυγά.

Οι ερευνητές κατάφεραν επίσης να καταγράψουν, για πρώτη φορά, βίντεο με ένα λευκό σαλάχι του Ειρηνικού να γεννά αυγά στη φύση, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Το ζεστό νερό δίνει ώθηση στη νέα γενιά

https://www.instagram.com/reel/CuaimLmge9W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

[Ανάρτηση της Cherisse Du Preez από την Fisheries and Oceans Canada]

Η θερμότητα από το ηφαίστειο φαίνεται να παίζει άμεσο ρόλο στην αναπαραγωγή. Τα έμβρυα των σαλαχιών μπορούν να χρειαστούν έως και τέσσερα χρόνια για να αναπτυχθούν σε συνθήκες βαθέων υδάτων. Το θερμότερο νερό πιθανώς επιταχύνει αυτή τη διαδικασία και βελτιώνει την επιβίωση.

Η κορυφή, η οποία είναι επίσης πλούσια σε κοράλλια, προσφέρει ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον για τα νεαρά σαλάχια πριν μετακινηθούν σε μεγαλύτερα βάθη.

Δεδομένου ότι δεν προστατεύεται επί του παρόντος, η περιοχή θα μπορούσε να είναι ευάλωτη στην αλιεία. Οι ερευνητές συνεχίζουν να την παρακολουθούν προς το παρόν, καθώς ήδη προσφέρει νέες πληροφορίες για τη ζωή στον βαθύ ωκεανό.