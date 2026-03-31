Βουλή: Προ ημερησίας για το κράτος Δικαίου στις 17 Απριλίου
Την ημερομηνία γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ τη διεξαγωγή της συζήτησης αιτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Την Παρασκευή 17 Απριλίου θα διεξαχθεί η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος Δικαίου που είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Την ημερομηνία γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η σχετική ημερήσια διάταξη της ολομέλειας θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και επειδή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται τυπικά το αίτημα να επανακατατεθεί.
