Βουλή: Προ ημερησίας για το κράτος Δικαίου στις 17 Απριλίου

Την Παρασκευή 17 Απριλίου θα διεξαχθεί η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος Δικαίου που είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Την ημερομηνία γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η σχετική ημερήσια διάταξη της ολομέλειας θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και επειδή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται τυπικά το αίτημα να επανακατατεθεί.