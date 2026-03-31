Ζωγράφου - συγγενής: «Μου έλεγε η θεία μου ότι την χτυπούσε, είμαι 100% σίγουρος ότι τις σκότωσε»

Η ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς μητέρας και κόρης που εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι τους στου Ζωγράφου, θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Τη στιγμή που κρατείται ως ύποπτος για τους θανάτους τους ο 53χρονος γιος κι αδελφός των θυμάτων, αντίστοιχα, οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι μαρτυρίες γειτόνων και συγγενών, δεν αποσαφηνίζουν την κατάσταση. Ναι μεν αναφέρουν ότι υπήρχε μια προβληματική συμπεριφορά από πλευράς του 53χρονου, ωστόσο, δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά για να πει με σιγουριά ότι τελέστηκε έγκλημα στο διαμέρισμα της οικογένειας στου Ζωγράφου.

Πάντως, ένα πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των νεκρών γυναικών, θεωρεί ότι ο γιος σκότωσε μάνα κι αδελφή. «Προσπαθούσα να μπω. Δεν με άφηνε. Κάλεσα δύο φορές την Αστυνομία. Εγώ και ο ξάδερφός μου ο άλλος, δεν μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι και υποψιαστήκαμε. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό η θεία και η ξαδέρφη μου. Δεν μας έλεγε πού ήταν γενικά» λέει ξάδελφος του συλληφθέντα.

«Τέλος Νοέμβρη είχα ανέβει Ζωγράφου με την αδερφή μου από την Ύδρα. Κάναμε παρέα, κάναμε χαβαλέ, όλα αυτά. Εγώ από τον Δεκέμβρη και μετά υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είχαμε επαφή οι συγγενείς. Το κινητό της ξαδέρφης μου δεν λειτουργούσε. Μαθαίνω από τη γειτονιά διάφορα. Ότι δεν τους βλέπουν, ότι είχανε ανησυχία. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό, ότι είναι στο σπίτι, ότι το ένα το άλλο. Αυτά μας έλεγε» πρόσθεσε ο ξάδελφος μιλώντας στο Mega.

«Ήμουν 100% σίγουρος ότι τις είχε σκοτώσει»

«Το παιδί δεν ήταν καλά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος το 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία μου και την ξαδέλφη μου. Αυτό που μου είχε πει η θεία μου είναι ότι τη χτυπάει, ήταν βίαιος απέναντί της. Εντάξει, ήταν βίαιο το παιδί, δεν ήταν καλά. Δηλαδή είχε ένα ιστορικό. Μία μέρα είχε έρθει και μου είχε πει για κάποια χτυπήματα που είχε. Αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός για να ξέρω αν είναι αληθινά. "Με χτύπησε εδώ, με δάγκωσε εκεί’, μου έλεγε. Ήταν καιρό που γινόταν όλη αυτή η ιστορία"» αναφέρει ο συγγενής των θυμάτων.