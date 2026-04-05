Έκκληση γιατρού για τη ζώνη: «Οδηγός και συνοδηγός δεν έπαθαν τίποτα, 18χρονος έμεινε παραπληγικός»

Συγκλονίζει η ανάρτηση του γιατρού Μάριου Παπαδάκη για το πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή της ζώνης ασφαλείας σε όλους, ακόμη και στο πίσω κάθισμα. Με αφορμή ένα σοβαρό τροχαίο περιστατικό που κλήθηκε να διαχειριστεί, στέλνει μήνυμα για αλλαγή νοοτροπίας, καθώς δεν πρέπει να φοράμε ζώνη «για να μην μας γράψουν» αλλά, διότι σώζει ζωές.

Όπως περιγράφει, η περασμένη εβδομάδα ήταν «πολύ στενάχωρη», καθώς μεταξύ άλλων χειρούργησε έναν 18χρονο επιβάτη, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και εκσφενδονίστηκε από το παρμπρίζ σε μετωπική σύγκρουση, καταλήγοντας να συρθεί για περίπου 15 μέτρα στην άσφαλτο. Ο νεαρός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Αντίθετα, ο οδηγός και ο συνοδηγός -οι οποίοι φορούσαν ζώνη- δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η κατάληξη για τον 18χρονο ήταν να μείνει παραπληγικός και, όπως επισημαίνει ο γιατρός, θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του σε αναπηρικό αμαξίδιο. «Και αυτό δεν είναι το χειρότερο σενάριο», τονίζει, εξηγώντας ότι θα μπορούσε να είχε καταλήξει τετραπληγικός, με πλήρη ακινησία. «Αν φορούσε ζώνη, δεν θα είχε πάθει τίποτα. Θα περπατούσε χαμογελαστό, όπως πριν», σημειώνει για το 18χρονο παιδί.

«Γιατί να φοράμε ζώνη στα πίσω καθίσματα;» είναι η φράση που, όπως τονίζει, εξακολουθεί να ακούγεται, σημειώνοντας πως «δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με το 1990».

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Μάριος Παπαδάκης απευθύνει έκκληση προς όλους -και ιδιαίτερα προς τους γονείς- να δίνουν το σωστό παράδειγμα: Η χρήση ζώνης να μην γίνεται από φόβο για πρόστιμο, αλλά ως βασικός κανόνας ασφάλειας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πλαστικού χειρουργού Μάριου Παπαδάκη

Η προηγούμενη εβδομάδα ηταν πολυ στενάχωρη.

Χειρουργησα μεταξυ άλλων και ενα παιδί 18 ετών. Επιβάτης πισω καθισματος σε αυτοκίνητο, εκσφενδονιστηκε απο το μπροστινο παρμπρίζ σε μια μετωπική συγκρουση και συρθηκε 15 μετρα στην ασφαλτο.

Δε φορουσε ζωνη. Ο οδηγος και ο συνοδηγός δεν επαθαν τιποτα. Φορουσαν ζώνη. Το παιδι αυτο εμεινε παραπληγικο. Θα περάσει όλη την υπολοιπη ζωη του σε ενα αμαξιδιο. Και αυτο ΔΕΝ ειναι το χειρότερο σεναριο, θα μπορουσε να μείνει τετραπληγικο, και να κουνάει μονο τα μάτια του. Αν φορουσε ζωνη δε θα είχε παθει τίποτα. Θα περπατούσε χαμογελαστό, οπως πριν.

Οι γονείς του απαρηγορητοι. Δε φορεσαν βεβαια ποτέ ουτε οι ιδιοι ζώνη στα πισω καθισματα. Μόνο στα μπροστά. Το ιδιο παραδεχτηκε και το νοσηλευτικό προσωπικο. "Γιατί να φοράμε ζωνη στα πισω καθισματα;"

Δεν εχει αλλαξει τιποτα σε σχέση με το 1990. Η οδική παιδεία του μέσου επιβατη ειναι υπο του μηδενος.

Προστατεψτε τα παιδιά σας και τον εαυτό σας, δινοντας το παραδειγμα. Οχι λέγοντας "να φορας ζωνη γιατι γράφουνε".

Κριμα το παιδι. Κριμα τα νιατα του.

Διαβάστε επίσης