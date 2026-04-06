Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

Snapshot Η 30χρονη βρέθηκε ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της.

Ο πατέρας της την έδεσε για να προστατεύσει τη σύζυγό του, που πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο, μετά από επεισόδιο βίας.

Η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού και επιθετική συμπεριφορά, που είχε επηρεάσει αρνητικά την οικογένεια.

Η 30χρονη κατέφυγε σε γειτόνισσα για βοήθεια αφού κατάφερε να ξεφύγει δεμένη από το σπίτι.

Ο θάνατός της προήλθε από κίρρωση του ήπατος και δεν συνδέεται άμεσα με το επεισόδιο όπου βρέθηκε δεμένη.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 30χρονης γυναίκας που βρέθηκε ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της. Ο πατέρας της αποκαλύπτει πως προχώρησε σε αυτή την ενέργεια για να προστατέψει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο, από πιθανό βίαιο επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, που είχε οδηγήσει σε πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής της. Επιπλέον, φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ για να καλύψει την ανάγκη της για αλκοόλ. Η κατάσταση είχε καταστεί επικίνδυνη για την οικογένεια, καθώς η 30χρονη παρουσίαζε έντονες κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά.

Σε μια από τις εντάσεις, σύμφωνα με τον πατέρα, η κόρη του χτύπησε τη μητέρα της, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να την δέσει. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Star: «Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι και να μας κάνει κακό».

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κατέγραψε την 30χρονη να περιφέρεται σε δρόμο της περιοχής, ξυπόλητη και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη. Κατά μία από τις κρίσεις της, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια.

Λίγες ημέρες μετά, η υγεία της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε κίρρωση του ήπατος και δεν σχετίζεται άμεσα με το επεισόδιο κατά το οποίο βρέθηκε δεμένη εκτός σπιτιού.

