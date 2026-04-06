Όταν η κρίση δείχνει τα δόντια της, παίρνουμε τον έλεγχο στο ρεύμα με το ΗΡΩΝ Happy Hour

Όταν η κρίση δείχνει τα δόντια της, παίρνουμε τον έλεγχο στο ρεύμα με το ΗΡΩΝ Happy Hour
Η 28η Φεβρουαρίου 2026 έχει καταγραφεί ως η ημερομηνία ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, καθώς σηματοδότησε την έναρξη των εχθροπραξιών. Στην πραγματικότητα όμως, η «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» είχε ήδη διαμορφωθεί, εβδομάδες πριν, με ενδείξεις που προμήνυαν τη σύγκρουση αλλά και τις συνέπειες που θα την ακολουθούσαν.

Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν θέλαμε, ίσως, να πιστέψουμε ότι η νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή θα έβαζε τόσο σύντομα φωτιά και στο πορτοφόλι μας. Τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης δεν φάνηκε να επαρκούν και ήδη υπάρχουν σκέψεις για επιπλέον στοχευμένα μέτρα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες συνέπειες της κρίσης, η οποία επηρεάζει βασικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και οι μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, τα νέα από τον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήταν αυτά ακριβώς που θα θέλαμε να ακούσουμε, λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα. Ακούγοντας ότι οι τιμές ενέργειας στη χονδρική τον Απρίλιο σημείωσαν αύξηση κατά 21%, είναι σίγουρο ότι πολλά νοικοκυριά... δυσανασχέτησαν. Κάποιες εταιρείες ενέργειας απορρόφησαν μέρος αυτής της αύξησης, αλλά οι προβλέψεις μόνο ευχάριστες δεν είναι και όλα δείχνουν ότι η «ανάσταση» αργεί για τον προϋπολογισμό του μέσου νοικοκυριού.

Αλλά δεν χρειάζεται να στενοχωριόμαστε, αφού υπάρχουν ήδη λύσεις, δοκιμασμένες εδώ και αρκετό καιρό και... αναπάντεχες στη σύλληψή τους. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Ο Απρίλιος σηματοδότησε με τον ερχομό του την εμπορική διάθεση των οικιακών «δυναμικών τιμολογίων» ρεύματος, τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία των έξυπνων μετρητών και δίνουν τον έλεγχο του λογαριασμού στα χέρια των καταναλωτών. Ωραίο ακούγεται αυτό, αλλά τι σημαίνει στην πράξη; Με πολύ απλά λόγια, σημαίνει ότι η χρέωση δεν γίνεται πια σε μηνιαία βάση, αλλά ωριαία, ώστε να επωφελούμαστε από τις χαμηλές τιμές τις ώρες που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές και, κυρίως, τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Εδώ ακριβώς έρχονται οι αναπάντεχες λύσεις, που προσφέρει ο ΗΡΩΝ με το πρόγραμμα ρεύματος ΗΡΩΝ Happy Hour. Η εταιρεία παρουσίασε το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2025, σε μια περίοδο σχετικής γεωπολιτικής ηρεμίας. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, έναντι άλλων προγραμμάτων ενέργειας, είναι ότι προσφέρει 3 ώρες μηδενικής χρέωσης προμήθειας ρεύματος, καθώς εκμεταλλεύεται το πλεόνασμα ενέργειας που δημιουργούν οι ανανεώσιμες πηγές, συνήθως τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, όπου η ζήτηση ιδίως το καλοκαίρι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ Happy Hour, που στηρίζεται στη χρήση του έξυπνου μετρητή, είναι πολύ απλό στη σύλληψή του. Κάθε απόγευμα, λαμβάνετε μια ειδοποίηση στο έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο από την εφαρμογή EnergiQ by ΗΡΩΝ (διαθέσιμη σε iOS και Android) για το 3ωρο της επόμενης ημέρας κατά το οποίο ισχύει η μηδενική χρέωση προμήθειας. Συνήθως, αυτό το 3ωρο ξεκινάει στις 10:00, στις 11:00 ή στις 12:00. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μεταφέρετε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τη χρήση των πιο ενεργοβόρων συσκευών (φούρνος, πλυντήριο, στεγνωτήριο, πιστολάκι) του νοικοκυριού σας ή ακόμη και τη φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σας και να επωφεληθείτε στην πράξη από την επάρκεια ενέργειας που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές και, η οποία, σε κάποιες περιπτώσεις, περισσεύει και μένει αχρησιμοποίητη.

Ακόμα και μέσα στο περιβάλλον μιας κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, οι αναπάντεχες λύσεις του ΗΡΩΝΑ αποτελούν την αξιόπιστη πρόταση για να διατηρήσετε υπό απόλυτο έλεγχο την τιμή του ρεύματος που πληρώνετε για το σπίτι ή την επιχείρησή σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΗΡΩΝ Happy Hour σε ένα από τα 40 καταστήματα ΗΡΩΝ ή στο heron.gr.

