Αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κοριτσάκι: Αγώνας δρόμου του ΕΚΑΒ από την Κεφαλονιά στον Άραξο

Μια συγκλονιστική αερογέφυρα ζωής στήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (6/4) για ένα 6χρονο κοριτσάκι στην Κεφαλονιά που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό παθολογικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniafocus.com, το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε άμεσα, απογειώνοντας το αεροσκάφος Beechcraft Air King 360C από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς με προορισμό τον Άραξο, σε μια επιχείρηση όπου κάθε λεπτό είχε βαρύνουσα σημασία.

Οι γιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς έδωσαν πραγματική μάχη για να σταθεροποιήσουν το παιδί και να καταστήσουν δυνατή τη μεταφορά του. Μέσα σε αγωνιώδεις προσπάθειες, αποφασίστηκε ότι η αεροδιακομιδή ήταν απολύτως κατεπείγουσα.

Το κοριτσάκι θα μεταφερθεί στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου θα συνεχιστεί η εξειδικευμένη αντιμετώπιση της κατάστασής του.

