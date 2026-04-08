Θεσσαλονίκη: Νεκρή 80χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης
Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Πέλοπος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρή εντοπίστηκε μία 80χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, γύρω στις 23:50, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Πέλοπος, στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο υπνοδωμάτιο της ηλικιωμένης. Στο σημείο έσπευσαν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα που εντόπισαν την 80χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.
Η φωτιά περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ γίνεται προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσής της.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
