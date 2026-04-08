Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών

Kοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media εξειδίκευσε η κυβέρνηση.

Με κοινή συνέντευξη Τύπου, οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανέλυσαν την κυβερνητική απόφαση μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

O Άκης Σκέρτσος ανέφερε:

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, πολύ λίγες χώρες έχονυ προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο. Θα εξηγήσουμε γιατί και πώς προχωράμε. Έχουμε συνργαστεί στενά με τα δύο υπουργεία, αλλά και το υπ. Δικαιοσύνης. Απαιτούνται τεχνολογικές λύσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Να δούμε το ζήτημα των κυρώσεων στις εταιρείες τεχνολογίας, για να είναι πρωτίστως αποτελεσματική η ρύθμιση»

«Το πλαίσιο στα social media στηρίζεται σε αλγορίθμους και μπορεί σε παιδιά να προκαλέσει εθισμό. Καθήκον της πολιτείας είναι να αξιοποιεί την τεχνολογία με λελογισμένους κανόνες», πρόσθεσε. «Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια συμμαχία προθύμων με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Δανία για να γίνει πιο ολιστικό το πλαίσιο χρήσης των πλατφορμών»

Στη συνέχεια παρουσίασε τις διαφορές της Ευρώπης με την Αυστραλία που έχει λάβει ανάλογο μέτρο.

«Όταν ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα», κατέληξε ο Άκης Σκέρτσος.

«Δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, παίρνουμε προληπτικά μέτρα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης από την πλευρά του. «Με το scrolling είμαι κι εγώ εθισμένος», παραδέχτηκε ο υπουργός Υγείας.

«Έρχεται ένα πολύ απλό νομοσχέδιο. Απαγορεύεται η πρόσβαση των ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη στα social media», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου. «Ως ημερομηνία γέννησης παίρνουμε την 1/1/ του έτους που έχουν γεννηθεί», πρόσθεσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημειώνοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία σαν το kids wallet.

Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πλατφόρμες για απλή ανταλλαγή μηνυμάτων.

Για την εποπτεία και τις κυρώσεις ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε:

Στη συνέχεια πήρε το λόγο πάλι ο κ. Σκέρτσος και αφενός ανέλυσε όσα ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιστολή του προς την επικεφαλής της Κομισιόν και αφετέρου το χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής ρύθμισης.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε βρει τον απόλυτο τρόπο να σταματήσουμε κάθε παρανομία. Εμείς δεν θα σταματήσουμε όσους προσπαθούν να το παρακάμψουν, κάνουμε όμως την πράξη αυτή παράνομη», υπογράμμισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Προφανώς δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, ωστόσο υπάρχουν τρόποι να επιβεβαιώσει κάποιος την τοποθεσία του χρήστη και οι πλατφόρμες οφείλουν να ενεργοποιήσουν τις ασφαλιστικές δικλείδες», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. «Δεν λέμε ότι έχουμε το τέλειο σύστημα, έχουμε όμως έναν μηχανισμό», τόνισε και συνέχισε τονίζοντας πως «το ξεκινάμε και είμαστε εδώ για να το επεκτείνουμε σε όσους εμπίμπτουν στους κανόνες DSA και DMA».

«Την ώρα που θα ζητήσει ένα παιδί να μπει σε ένα λογαριασμό θα του εμφανιστεί επιβεβαίωση ηλικίας με QR code», διευκρίνισε ο κ. Παπαστεργίου για την βεβαίωση ανηλικότητας.

Για τα συμπτώματα ψηφιακού εθισμού, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι έχουν αυξηθεί πολύ και για αυτό το λόγο το υπουργείο ετοιμάζει προγράματα στοχευμένα.

«23.000 αποβολές από την τάξη έχει επιφέρει το μέτρο για τα κινητά στην τσάντα στα σχολεία», ενημέρωσε ο κ. Σκέρτσος.

Κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε με νόημα:

«Να πολεμήσουμε τον καπιταλισμό, η ανάγκη των πλατφορμών για κέρδος να έχει όρια»

Δείτε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου:

Τι είχε αναφέρει νωρίτερα ο πρωθυπουργός

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης. Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους εφήβους, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τη viral κίνηση «6-7», τονίζοντας πως «η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027».

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών».

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός είπε:

Τώρα που έχω την προσοχή σας. Παιδιά γεια σας! Αυτό το βίντεο δεν θα είναι ούτε top ούτε viral. Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί. Και η επιστήμη είναι σαφής. Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό δεν ξεκουράζεται.

Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο. Να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη Ιανουαρίου του 2027.

Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Είμαι σίγουρος όμως ότι δε θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας, ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ. Αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι.

Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός όμως σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερείται τη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει.

Και θέλω να πω κάτι στους γονείς. Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο

Τι είχε αναφέρει νωρίτερα ο πρωθυπουργός

Νωρίτερα, το Newsbomb είχε αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός θα επισημάνει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό βάζοντας ως όριο ηλικίας τα 15 έτη για να μπορεί κάποιος να έχει λογαριασμό στο Instagram, το Tik Tok, το Facebook και το Snapchat. Το νέο τοπίο στα social media θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την αρχή του νέου έτους ενώ δεν θα υπάρχουν προς το παρόν ηλικιακά όρια για την είσοδο στο Youtube.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί εδώ και καιρό με την κυβέρνηση να έχει έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες και να έχει εξετάσει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν ξεκινώντας ουσιαστικά η ίδια και μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρξουν κοινές πολιτικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει εδώ και καιρό επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών με στόχο κυρίως το να πιεστούν οι πλατφόρμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους ενώ ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε μία άτυπη συμμαχία προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο υπάρχει, εκτός από τη χώρα μας και από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κύπρο.

Σύμφωνα με στοιχεία ένας στους τέσσερεις σχεδόν εφήβους, δηλώνουν ανασφαλείς όταν δεν έχουν πρόσβαση στο κινητό, περίπου ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας 11-15 ετών έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης την περίοδο 2021-2022, το 35% σχεδόν των νέων βρίσκεται σταθερά σε συνεχή διαδικτυακή επαφή με φίλους, ένας στους τρείς παίζει καθημερινά παιχνίδια στο διαδίκτυο ενώ ένας στους 10 εμφανίζει προβληματική συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή αν δει κανείς επίσης τα στοιχεία που θέλουν το 25% των εφήβων είτε να είναι θύτες ή θύματα περιστατικών μπούλιγκ, το 15% να ανταλλάσσει σεξουαλικό περιεχόμενο ενώ ένας στους τρεις έχει συνομιλήσει με αγνώστους.

Σύμφωνα με μελέτες οι συνέπειες αυτής της εξάρτησης είναι μεγάλες δημιουργώντας προβλήματα τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των παιδιών , εξαρτήσεις που «ενισχύονται» από την αλγοριθμική πολιτική των πλατφορμών οι οποίες και συλλέγουν στοιχεία για να δημιουργούν μία εξατομικευμένη ροή πληροφοριών προς τον χρήστη.

Στοχευμένα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Με αυτά τα δεδομένα η Ελλάδα ήδη έχει λάβει στοχευμένα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο με την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία και το kids wallet το οποίο και αποτελεί εργαλείο πιστοποίησης της ηλικίας

Με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το καλοκαίρι αφού προηγηθεί και η διαδικασία ευρωπαϊκής διαβούλευσης, οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να προχωρούν σε επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών απαγορεύοντας την πρόσβαση σε αυτούς κάτω των 15. Σε αυτούς η κυβέρνηση θα παρέχει ως πρόσθετα εργαλεία αν επιθυμούν τόσο το kids wallet όσο και το gov.gr.

Για το έργο αυτό υπάρχει εδώ και καιρό στενή συνεργασία του Μεγάρου Μαξίμου και του Ακη Σκέρτσου ο οποίος έχει τον συντονισμό της όλης διαδικασίας, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου από το Υπουργείο Υγείας που είχε αναλάβει το κομμάτι της ψυχικής υγείας, τώρα το σχετικό φάκελο έχει αναλάβει ο Αδωνις Γεωργιάδκης και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου που έχει αναλάβει την υλοποίηση του όλου έργου.

https://www.instagram.com/reel/DW3QpwLFLnf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης