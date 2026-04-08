Πόρος: 36χρονος πουλούσε βεγγαλικά σε ανήλικους - Κατασχέθηκαν πάνω από 200 κροτίδες

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 36χρονο ημεδαπός ο οποίος διακινούσε κροτίδες τις οποίες απέκρυπτε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του στην περιοχή του Πόρου. Παράλληλα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών οι οποίοι προέβησαν σε αγορά κροτίδας από τον 36χρονο.

Η σύλληψή τους εντάσσεται σε ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, που έχει ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και χρήσης βεγγαλικών και εκρηκτικών μηχανισμών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η δράση του 36χρονου εντοπίστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που ανέφεραν ότι διακινούσε κροτίδες, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης σε ανηλίκους. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης πιστοποιήθηκε η παράνομη δραστηριότητά του, ενώ οι δύο ανήλικοι είχαν ήδη αγοράσει κροτίδες από το κατάστημα του κατηγορούμενου, οι οποίες βρέθηκαν στην κατοχή τους σε αστυνομικό έλεγχο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα του 36χρονου, κατασχέθηκαν συνολικά 21 συσκευασίες που περιείχαν 283 κροτίδες. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία συνεχίζει να εξετάζεται.

