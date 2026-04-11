Πάσχα 2026: Συμβουλές για το ιδανικό ψήσιμο του οβελία

Πώς ετοιμάζουμε το αρνί;

Πάσχα 2026: Συμβουλές για το ιδανικό ψήσιμο του οβελία

Ψήσιμο αρνιού σε γειτονιά της Αθήνας, Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου 2025. 

Η πιο γρήγορη μέθοδος ψησίματος του οβελία είναι το ψήσιμο σε κληματόβεργες. Οι κληματόβεργες που κλαδεύονται νωρίτερα από το Πάσχα, κάνουν την καλύτερη, την ιδανικότερη πυκνή φωτιά- καρβουνιά για το ψήσιμο του οβελία.

Χρειάζεται όμως να ανοίξουμε σε απάνεμο μέρος ένα λάκκο 15-20 εκατοστών, να στερεώσουμε δεξιά και αριστερά λαμαρίνες όρθιες, φτιάχνοντας έτσι ένα ασφαλές και θερμόκλειστο μέρος για εξοικονόμηση ενέργειας και γρήγορο ψήσιμο. Αλλιώς ο αέρας θα μας παίρνει τη δύναμη της φωτιάς, θα αργεί το ψήσιμο και θα χωνέψει η φωτιά, χωρίς να έχει ψηθεί καλά....

Μέσα στο μέρος αυτό ανάβουμε τις κληματσίδες, κληματόβεργες, αφού πρώτα έχουμε ετοιμάσει το αρνί! Εάν δεν το ετοιμάσουμε, δεν βάζουμε φωτιά.

Πώς ετοιμάζουμε το αρνί;

Καταρχήν προτιμούμε αρνάκι γάλακτος με ελληνική πρασινογάλαζη σφραγίδα, μέχρι ενός έτους, 8 έως 12 κιλά το πολύ.

Ετοιμάζουμε, σαπουνίζουμε και καθαρίζουμε καλά καλά τη σούβλα. Περνούμε τη σούβλα στο αρνί, φροντίζοντας να βγει από το κρανίο ανάμεσα στα μάτια και στερεώνουμε τα πόδια στη διχάλα, δένοντάς τα και με καθαρό άσπρο σύρμα που δεν σκουριάζει. Χρειάζονται δύο άτομα για καλή δουλειά.

Επίσης με σύρμα δένουμε τη σπονδυλική στήλη επάνω στη σούβλα σε πολλά σημεία, σφιχτά, ώστε η σπονδυλική στήλη να εφάπτεται στο σίδερο. Το δέσιμο αυτό να γίνει σχολαστικά, ώστε να μη καμπουριάσει το αρνί αργότερα στη θράκα και να μη γυρίζει η σούβλα χωρίς να γυρίζει το αρνί ή να γυρίζει σε διαφορετική ταχύτητα και όταν φτάνει στο επάνω νεκρό σημείο, να πέφτει με δύναμη κάτω, χαλώντας το ομαλό γύρισμα και το ομοιόμορφο ψήσιμο. Δένουμε επίσης και το κεφάλι και το λαιμό γερά.

Έπειτα, αλατοπιπερώνουμε το αρνί μέσα στην κοιλιά και δένουμε την κοιλιά ή με σπάγγο και βελόνα σακοράφα ή με ψιλό άσπρο σύρμα. Μπορούμε πριν να αλείψουμε με λεμόνι και πολύ λίγο ελαιόλαδο ή καλύτερα αγνό βούτυρο την κοιλιά και μετά να την αλατοπιπερώσουμε.

Το ίδιο κάνουμε και απ΄ έξω, αλείφοντας το αρνί με λεμόνι ή με μείγμα λεμονιού, ελάχιστου λαδιού και ανακατεμένου μέσα αλατοπίπερου.

Βάζουμε φωτιά στις στοίβα με τις κληματσίδες (λίγες λίγες και προσοχή στον αέρα - κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ μπορούμε να προσθέσουμε χοντρά ξυλοκάρβουνα – αυτά που πουλιούνται στα σούπερ μάρκετ είναι τρίμματα ακατάλληλα για αρνί) και αμέσως μόλις πέσει η φλόγα, βάζουμε το αρνί με τη σούβλα επάνω από τη φωτιά στο ψηλότερο σημείο και αρχίσουμε το γύρισμα. (Εάν βάλουμε μηχανάκι, φροντίζουμε το μηχανάκι να μην είναι κοντά στη φωτιά, γιατί θα λιώσουν τα καλώδια από τη θερμότητα. Καλύτερο είναι το ψήσιμο με το χέρι, που δεν θα μας «εγκαταλείψει» ποτέ...)

Εάν δεν έχουμε πολλές κληματόβεργες ώστε να γεμίσει ο λάκκος μας από το ιδανικό καρβουνάκι τους, τότε θα χρειαστούμε και χοντρά ξυλοκάρβουνα ή καλύτερα παραδίπλα μπορούμε να ανάψουμε μακρόστενα ξύλα από χοντρούτσικα κλαδιά για να έχουμε εφεδρική φωτιά να προσθέτουμε ξυλοκάρβουνο.

Σταδιακά κατεβάζουμε το ύψος τους αρνιού από τη φωτιά στα ποδαρικά, ενώ κατά διαστήματα αλείφουμε με το μίγμα και αλατοπιπερώνουμε με ειδικό μακρύ πινέλο σούβλας για να μην καιγόμαστε!

Εάν όλα τα κάναμε σωστά και αφού κάναμε πρώτα πρώτα το σταυρό μας, σε δύο ώρες το αρνί θα έχει γίνει ροδοκόκκινο, θα έχουν ανοίξει οι αρθρώσεις και θα έχει σπάσει η σπονδυλική στήλη, πράγμα που σημαίνει ότι ψήθηκε έως μέσα. Μια δοκιμή θα μας πείσει με το πηρούνι πίσω από τα πόδια. Εάν δε διαλύσει όμως η σπονδυλική στήλη δεν έγινε...

23:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη: Ευαγγέλιον ειρήνης ο λόγος της Αναστάσεως

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί

23:17WHAT THE FACT

Ανατροπή για τον πιο... χρήσιμο ύπνο: Νέα έρευνα για τα όνειρα και τον εγκέφαλο

23:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου: Τα σύμβολα και οι συμβολισμοί της Ανάστασης

23:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

LIVE - Η Ακολουθία της Παννυχίδος και η Τελετή της Ανάστασης στο Φανάρι

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το Πάσχα ως γεωπολιτικό σύμβολο: Από την Ιρλανδία μέχρι την Λατινική Αμερική - Η κοινωνική διάσταση

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Συμβουλές για το ιδανικό ψήσιμο του οβελία

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός διεθνής πολίστας που σήκωσε τον Επιτάφιο

22:40LIFESTYLE

Emily in Paris: Η έκτη σεζόν θα γυριστεί στην Ελλάδα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση για τους φαντάρους που σήκωσαν τον Σταυρό στον Επιτάφιο

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της εκεχειρίας του Πάσχα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας σε παγκόσμιους ηγέτες: «Σταματήστε, ήρθε η ώρα για ειρήνη»

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατες διαρρήξεις σε σπίτια στα Λουσικά Αχαΐας κατά την περιφορά του Επιταφίου

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference League, αισιοδοξία για Μαρίν

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του άνδρα που εντοπίστηκε σε ρέμα

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το σχέδιο του για αλλαγές μόλις αναλάβει τον βρετανικό θρόνο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διασώθηκε γυμνό 9χρονο αγόρι που πέρασε έναν χρόνο κλειδωμένο σε ένα βαν

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε καμπή οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στον πόλεμο

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση: Δώστε μεγάλη προσοχή σε κάτι που όλοι σπανίως κάνουμε

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

19:56ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

19:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά σε όσους την έκριναν αρνητικά για τις φωτογραφίες με μακιγιάζ από το μαιευτήριο

20:53LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ένα διαζύγιο φέρνει μεγάλες ανατροπές

17:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ