Άδεια η Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα - Η πόλη «πέρασε στα χέρια» των τουριστών

Στιγμιότυπο από την Αθήνα ανήμερα του Πάσχα. Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026

Snapshot Η Αθήνα ήταν σχεδόν άδεια την Κυριακή του Πάσχα, καθώς πολλοί κάτοικοι έφυγαν για τα προάστια ή την επαρχία.

Η πόλη γέμισε κυρίως από τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την αργία για να επισκεφθούν τα μνημεία και τις τουριστικές περιοχές.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν αυξημένη κίνηση, αντισταθμίζοντας τη μειωμένη τοπική δραστηριότητα.

Η κατάσταση ανέδειξε τη διαφορά μεταξύ των τοπικών κατοίκων και των επισκεπτών κατά τις εορταστικές περιόδους στην πρωτεύουσα.

Εικόνες σπάνιες για την καθημερινότητα της πρωτεύουσας καταγράφηκαν την Κυριακή του Πάσχα, καθώς η Αθήνα άδειασε από τους κατοίκους της και θύμισε… άλλη εποχή. Οι Αθηναίοι εγκατέλειψαν την πόλη, με αποτέλεσμα το κέντρο να παρουσιάζει μια πρωτόγνωρη ηρεμία.

Οι μεγάλοι οδικοί άξονες, που τις υπόλοιπες ημέρες κατακλύζονται από οχήματα και κίνηση, έμειναν σχεδόν άδειοι, με την κυκλοφορία να είναι ελάχιστη έως και μηδενική σε αρκετά σημεία.

Τη θέση των κατοίκων πήραν οι επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ησυχία για να περιηγηθούν με άνεση στα ιστορικά αξιοθέατα και τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.