Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο ανήμερα του Πάσχα - Τέσσερις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Ρέθυμνο με σύγκρουση δύο οχημάτων στη διασταύρωση της Καρέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες.

