Πάτρα: Παραδόθηκε ένας άνδρας για τους πυροβολισμούς - Αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος

Ένας άνδρας που φέρεται να έχει εμπλοκή στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Σούλι της Πάτρας, στις 7 Απριλίου, προσήλθε αυτοβούλως στην Ασφάλεια. Από το επεισόδιο είχε τραυματιστεί στο πόδι ένας 22χρονος.

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη παραδοθεί και ένας 32χρονος, ο οποίος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός 30χρονου αλβανικής καταγωγής, που φέρεται να είναι ο βασικός κατηγορούμενος.

Η ταυτοποίηση των τριών εμπλεκομένων προέκυψε μέσα από τις καταθέσεις του 22χρονου τραυματία και ενός φίλου του. Όπως ανέφεραν, είχαν μεταβεί στο Σούλι για προγραμματισμένο ραντεβού με σκοπό τη διευθέτηση διαφορών. Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο, αντίκρισαν ομάδα περίπου δέκα ατόμων. Η ένταση που ακολούθησε εξελίχθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα δύο άτομα από την αντίπαλη πλευρά, που έφεραν όπλα, να ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

Διαβάστε επίσης