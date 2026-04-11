Πάτρα: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα δολοφονίας - Είχε διαφορές με το θύμα που πυροβόλησε

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, που καταζητούνταν για απόπειρα δολοφονίας. Το συμβάν είχε λάβει χώρα στις 7/4 στην Πάτρα, όταν ο καταζητούμενος πυροβόλησε κατά του θύματος, με το οποίο είχε προσωπικές διενέξεις.

Εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πατρών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία. Ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει τρεις άνδρες (ένας αλλοδαπός και δύο Έλληνες), τους οποίους αναζητούσαν. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης δύο άνδρες, Έλληνες, επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα, μετέβησαν σε περιοχή της Πάτρας, όπου τους ανέμεναν οι κατηγορούμενοι και άλλα άτομα, για διευθέτηση προσωπικών διαφορών.

Κατά την άφιξή τους, ένας από τους κατηγορούμενους μαζί με άγνωστο συνεργό του πυροβόλησαν με πυροβόλα όπλα σε ευθεία βολή εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας άνδρας στα κάτω άκρα, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου.