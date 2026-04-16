Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 49χρονος οδηγός νταλίκας που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Καταδικάστηκε ο 49χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκη σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης–Καλοχωρίου.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τα Σκόπια, κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για οδήγηση σε κατάσταση μέθης και επικίνδυνη οδήγηση. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, η οποία μπορεί να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης, όταν προκάλεσε τροχαίο με υλικές ζημιές. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με μετρήσεις 0,76 και 0,78 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στην απολογία του αναγνώρισε το λάθος του, τονίζοντας ότι είναι επαγγελματίας οδηγός χωρίς προηγούμενες παραβάσεις. Όπως δήλωσε, «Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Χτύπησα στον πλαϊνό καθρέφτη του αυτοκινήτου. Ήταν σταματημένο σε μια ουρά και το βρήκα καθώς περνούσα».