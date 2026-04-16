Πάτρα: Προφυλακιστέος 32χρονος για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στο Σούλι

Snapshot Ο 32χρονος που παραδόθηκε για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Πατρών.

Ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος που είχε παραδοθεί αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του βασικού κατηγορούμενου. Snapshot powered by AI

Μετά την απολογία του στον ανακριτή Πατρών πήρε τον δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού, ο 32χρονος που είχε παραδοθεί προ ημερών, για εμπλοκή του στη σοβαρή υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, στο Σούλι.

Από τους πυροβολισμούς είχε τραυματιστεί ένας 22χρονος.

Ο άνδρας, όπως αναφέρει το tempo24.news μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος που επίσης είχε παραδοθεί στις Αρχές, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος, 30 ετών, αλβανικής υπηκοότητας.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο 32χρονος που είχε παραδοθεί για την εμπλοκή του στη σοβαρή υπόθεση των πυροβολισμών στη περιοχή του Σουλίου, τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Πατρών, ενώ ένας δεύτερος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς ένας 22χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά από τα πυρά που έπεσαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης.

Ο 32χρονος, που είχε παραδοθεί πρόσφατα στις Αρχές, απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πατρών και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24.news.

Παράλληλα, ο δεύτερος κατηγορούμενος που ήταν επίσης υπό διερεύνηση και είχε παραδοθεί στις Αρχές, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, γεγονός που υποδηλώνει διαφοροποίηση στη στάση της δικαιοσύνης απέναντι στους εμπλεκόμενους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αναζήτηση του βασικού κατηγορούμενου, 30 ετών, αλβανικής υπηκοότητας. Η κινητοποίηση συνεχίζεται εντατικά ώστε να εντοπιστεί και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.