Πήλιο: 35χρονος λήστεψε και απείλησε τους γονείς του - «Μου έκαναν μάγια και βουντού, είναι μασόνοι»

Snapshot Ένας 35χρονος στο Πήλιο κατηγορείται για ληστεία, απειλές και βία κατά των γονέων του, με δικαιολογία ασυναρτησίες περί μαγείων και μασόνων.

Ο κατηγορούμενος, χρήστης ναρκωτικών με ψυχιατρικά προβλήματα, προφυλακίστηκε και θα εξεταστεί στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Πάσχα όταν ο 35χρονος ζήτησε χρήματα από τους γονείς του, απείλησε και προκάλεσε φθορές στο σπίτι τους.

Οι γονείς υπέβαλαν μήνυση και αιτήθηκαν εκούσια νοσηλεία του γιου τους, οδηγώντας στη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Ο 35χρονος παραδέχεται τον καυγά με τους γονείς αλλά αρνείται την απειλή και τη ληστεία με βία, ενώ βρέθηκαν μέρος των χρημάτων που πήρε αλλά όχι το κλεμμένο κόσμημα.

Με ασυναρτησίες του τύπου του έκαναν μάγια και βουντού και γι’ αυτό έκαψε τα ρούχα στο σπίτι που μένει με τους γονείς του, αλλά και όλοι είναι μασόνοι, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη ληστεία κατά των γονέων του σε χωριό του Δήμου Νοτίου Πηλίου ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από μήνυση σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέα υπηρεσίας κρίθηκε προφυλακιστέος και θα οδηγηθεί τις επόμενες μέρες στην Ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, προκειμένου να εξεταστεί από ψυχιάτρους.

Όπως αναφέρει το Magnesianews.gr, ο 35χρονος, εκτός από χρήστης ναρκωτικών αντιμετωπίζει και ψυχιατρικά προβλήματα, παλιότερα είχε νοσηλευτεί, αλλά δεν παίρνει την αγωγή του.

Ο άνδρας κατηγορείται για ληστεία κατά συρροή κατά των γονέων του, με απειλή βίας κατά του πατέρα και άσκηση βίας κατά της μητέρας του, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διακεκριμένη φθορά προκληθείσα με φωτιά, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, εξύβριση σε βάρος του πατέρα του και ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της μητέρας.

Σήμερα εμφανίστηκε στην ανακρίτρια, συνοδευόμενος από δικηγόρο που του όρισε ο Δικαστήριο και θα προφυλακιστεί μέχρι να γίνει η δίκη του στο Εφετείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του έλεγε ασυναρτησίες και πράγματα που δεν στέκουν όπως ότι του έχουν κάνει μάγια και βουντού, γι’ αυτό έβαλε φωτιά στα ρούχα στο σπίτι και ότι είναι όλοι μασόνοι….

Το επεισόδιο έγινε το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα, στο χωριό, όπου διαμένει ο 35χρονος με τους γονείς του. Σύμφωνα με τους γονείς, ο 35χρονος πήγε στο σπίτι και ζήτησε χρήματα, προφανώς για να αγοράσει τη δόση του, γιατί είναι εξαρτημένος, εκείνοι δεν του έδωσαν και τότε εκείνος τους έβριζε αισχρά, απείλησε να τους σκοτώσει, άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι, έβαλε φωτιά σε ρούχα, ενώ απειλούσε ότι θα κάψει τη βάρκα του πατέρα του!

Στη συνέχεια έκλεψε χρήματα από τα ρούχα του πατέρα του (ποσό 300-500 €), πέταξε τη μητέρα του στο πάτωμα και της άρπαξε από τον λαιμό ένα κόσμημα που φορούσε…

Την Τετάρτη οι γονείς πήγαν στο Α.Τ. Νοτίου Πηλίου για να υποβάλουν αίτηση εκούσιας νοσηλείας του γιού τους, στη συνέχεια κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του στην Εισαγγελία Βόλου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος παραδέχτηκε ότι μάλωσε με τους γονείς του, αλλά αρνήθηκε ότι τους απείλησε και τους έκλεψε, ισχυρίστηκε ότι πήρε χρήματα, αλλά όχι με τη βία.

Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των χρημάτων που πήρε από τον πατέρα του, αλλά δεν βρέθηκε το κόσμημα της μητέρας του.